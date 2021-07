Sol Estevanez y una dedicatoria a su abuela

lunes 26 de julio de 2021 | 6:00hs.

La familia Estevanez es muy unida, lo que se observa en las redes sociales de Sebastián y Sol, populares actores. Ahora viven un mal momento con la muerte de su querida abuela. Tras haberse conocido que Amanda falleció a los 94 años de edad, Sol y Sebastián Estevanez compartieron videos y sentidos mensajes para despedir a su abuela. Sol escribió un sentido mensaje: “Desde que nací un 31 de agosto, no supe lo que era festejar un cumple sola. Recuerdo un día, con ese humor tuyo, me dijiste: ‘Nena, desde que naciste me cagaste mi cumple’…pero luego me agregabas: ‘me encanta que hayas nacido el mismo día que yo’. Abu, Amanda, periquita, firulete, firu… te fuiste un invierno, pero con 20 grados y un sol enorme iluminándonos”.