Viejos, la nueva película de Shymalan encabeza la taquilla en Estados Unidos

lunes 26 de julio de 2021 | 6:00hs.

“Viejos”, el nuevo thriller del famoso director indio M. Night Shymalan, lideró la taquilla en Estados Unidos en el primer fin de semana de su estreno, con una recaudación de 16,5 millones de dólares, a la que se le suman los 6,5 millones que reembolsó en el resto de los países en donde fue estrenada.



Aunque los números globales son muy inferiores a otros estrenos de este mismo director, el bajo presupuesto de producción, estimado en 18 millones, hace que no sean necesarias grandes sumas para obtener ganancias, destaca el sitio especializado de Hollywood Variety.



Sin embargo, lo más llamativo del comportamiento de la taquilla estadounidense fue la abrupta caída de “Space Jam 2: Una nueva era”, que de recaudar 31 millones en su primera semana, bajó a 9,5 millones, lo que lo relegó a un cuarto lugar.



El segundo puesto lo ocupó “G.I.Joe: Snake Eyes”, que pese a reembolsar 13,3 millones, la cifra resultó una verdadera decepción de acuerdo a los 88 millones invertidos en producción.



El tercer lugar quedó para “Black Widow”, la aventura de Marvel dirigida por Scarlett Johansson, que en su tercer fin de semana sumó 11,6 millones, lo que acumula un total de 154 millones desde su estreno.



El visionario cineasta M. Night Shyamalan nos presenta un escalofriante y misterioso thriller sobre una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la playa apartada donde deciden relajarse por unas horas, de alguna manera los está haciendo envejecer rápidamente ... reduciendo toda su vida a un solo día.



La película está protagonizada por un impresionante reparto internacional, encabezado por el ganador de un Globo de Oro Gael García Bernal (Mozart in the Jungle de Amazon), Vicky Krieps (El hilo fantasma), Rufus Sewell (El hombre en el castillo, serie de Amazon), Ken Leung (Star Wars: Episodio VII— El despertar de la fuerza), Nikki Amuka-Bird (El destino de Júpiter), Abbey Lee (Lovecraft Country de HBO), Aaron Pierre (Krypton de Syfy), Alex Wolff (El legado del diablo), Embeth Davidtz (La chica del dragón tatuado), Eliza Scanlen (Mujercitas), Emun Elliott (Star Wars: Episodio VII: El despertar de la fuerza), Kathleen Chalfant (The Affair de Showtime) y Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit). Viejos es una producción de Blinding Edge Pictures, dirigida y producida por M. Night Shyamalan, a partir de un guion basado en la novela gráfica Sandcastle de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters. La película también está producida por Ashwin Rajan (Glass, Servant de AppleTV +) y Marc Bienstock (Glass, Fragmentado). La producción ejecutiva corre a cargo de Steven Schneider.