Tres opciones para cerrar terrenos de manera simple y económica

lunes 26 de julio de 2021 | 0:00hs.

El cerramiento que se elija para la casa no sólo sirve para acotar los límites de la propiedad, dotarla en algunos casos de seguridad, privacidad, o añadir una cuota de estilo al exterior de la vivienda, también son una opción para enmarcar un jardín o resaltar algún espacio exterior.



Se puede elegir entre diferentes tipos de cercos de acuerdo a cada necesidad o estilo que se desee lograr. Los hay de madera, acero, aluminio entre muchas otras posibilidades. Los cercos para casas también se pueden combinar con piedra o cemento y llevar por qué no un cuidadoso trabajo de herrería.



Una idea natural y muy atractiva son los cierres perimetrales que se hacen con plantas. Existe una gran variedad de arbustos para cercos que se ven muy bien y reemplazan a las propuestas más convencionales hechas con madera. Por ejemplo, los cercos vivos, diseñados con bambú, son una tendencia ecológica que se está generalizando y es muy vistosa.



También se pueden escoger propuestas más clásicas, diseñadas con listones de madera, metal o una combinación de ambos. Este tipo de cerramientos para casas es fácil de lograr.



Cercos de madera

Los cercos de madera son frecuentes para limitar un jardín y el frente de una casa. Las cercas enanas, con postes de madera en vertical y puntas redondeadas, se emplean en la mayoría de las viviendas que disponen de un terreno libre delantero. Esta solución es muy flexible; combina con casi todos los estilos arquitectónicos y se puede pintar de diferentes colores o tener un barniz para proteger la madera y dejarla vista.



Una clave para mantener estos tipos de cercos y que luzcan como nuevos es elegir una madera que sea resistente en exteriores como es el pino, incienso o eucalipto. Además, deben llevar un mantenimiento regular. Para saber si la madera necesita mantenimiento se debe derramar un par de gotas en alguna de las piezas. Si el agua desaparece después de 15 minutos es tiempo de aplicar un protector que puede ser transparente o cubriente, como son los esmaltes, ya sea brillantes o mate. Una alternativa a la madera es utilizar deck sintético. Tiene la enorme ventaja de ser un material para intemperie pero que da la apariencia de madera. Hay en diferentes tonalidades y texturas. Son fáciles de instalar y no requieren de mantenimiento.



Límites con cercos vivos

Los cercos vivos son opciones naturales que sirven para cerrar un terreno de manera muy práctica. Son una barrera tanto visual como sonora y ofrecen varias ventajas bioclimáticas y estéticas. Se pueden diseñar integrando diferentes especies y sus dimensiones pueden variar, generando diferentes capas.



Los arbustos para cercos deben tener un follaje compacto como puede ser el cupressus o la ligustrina. También se pueden incluir variedades aromáticas como el romero o la lavanda.



Si se quiere cerrar un terreno y no se dispone de demasiado tiempo, una buena opción es el bambú, que es una de las plantas para cercos perimetrales de rápido crecimiento más utilizadas. Con él se pueden crear verdaderas vallas impenetrables.



Independientemente de la variedad que se elija, se deben tener en cuenta algunas consideraciones como el tipo de suelo, exposición al sol, frecuencia de riego y factores climáticos. Además, hay que considerar si las plantas que se eligen son de temporada pues pueden perder follaje en invierno.



Cerramientos premoldeados

A la hora de pensar en muros, paredes, tapiales o divisorios, los cercos premoldeados vienen ganando terreno, porque se trata de un sistema constructivo racional, que resulta simple, práctico, estético y mucho más económico que el tradicional. Es una innovación para el mercado local y permite construir de manera sencilla, rápida y con diseño atractivo.



Básicamente, son placas y columnas construidas con cemento, arena y hierro. A ellas se les agrega fluidificante, ferrite para darle color y agua. Sus componentes principales (placa y las columnas) que se encastran, se realizan en moldes especiales.



En esos moldes se vierte y compacta la mezcla, que luego se somete a un proceso de ultra vibrado, lo que le confiere alta resistencia haciendo de este un producto de gran durabilidad. También las hay lisas (que son las más comunes) y otras que ofrecen texturas. Entre las ventajas que los fabricantes le atribuyen, se distinguen que son de alta resistencia a la flexión, por las mallas que se les incorporan a las placas.



Como es un material preterminado de encastre, facilita la colocación en grandes tramos en poco tiempo.