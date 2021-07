Con 11 equipos y después del párate pandémico arrancó la liga de fútbol de Terciados Paraíso

domingo 25 de julio de 2021 | 23:15hs.

La jornada de este domingo representa alegría para cientos de futbolistas de varias zonas de San Pedro, que volvieron a rodar la pelota; esta vez para dar comienzo a la liga de Fútbol de Terciados Paraíso. La localía estuvo a cargo del club Fortaleza y se disputaron cinco partidos de la primera fecha. La jornada futbolística se vivió con sentido festivo.

La primera fecha comenzó a las 8 con el enfrentamiento entre Tigre vs San Lorenzo donde se impuso San Lorenzo por 1 tanto contra 0, a las 10 jugaron 29 de Junio vs Talleres, ganó por 29 de junio por 2-0 . El tercer partido comenzó a las 13:00 entre Central vs Juventud San Lorenzo, imponiéndose Central por 3 tantos contra 0. A las 14:30 se enfrentó Huracán vs Banfield ganó Huracán por 4-0, cerró la fecha a las 16 Unión contra Chelsea, que terminaron empatados por tres tantos iguales.

Para que la primera fecha fuera posible, desde la comisión directiva de la liga de forma conjunta con los delegados de cada equipo, llevaron adelante un arduo trabajo a fin de habilitar las canchas y disponer de los elementos para cumplir con el protocolo sanitario establecido, por lo que, para que la misma se siga desarrollando, es fundamental el compromiso de cada equipo.

Las canchas habilitadas donde se estarán disputando las diferentes fechas son la de colonia San Lorenzo, Terciados Paraíso y la de colonia Fortaleza. "Son las tres canchas que están habilitadas por el municipio, con todos los protocolos sanitarios que fue aprobado, pedimos a todos que nos ayuden a cumplir. Es un liga que reúne mayormente a jugadores de la zona rural, estamos muy contentos de poder volver después de tanto tiempo" indicó a El Territorio, Juan Pereyra presidente de la liga.

En cuanto a los premios, dependen de la inscripción que pago cada equipo, en esta oportunidad abonaron 20 mil pesos cada uno, el 60% de los 220 mil pesos recaudados será destinado a premios en efectivo, más los trofeos que serán donados por la municipalidad y el restante 40% lo maneja la comisión de la liga para gastos administrativos y la compra de elementos deportivos.

Es así que el primer premio consiste en 80 mil pesos, el segundo 40 mil pesos, el tercero 20 mil pesos y el cuarto puesto 10 mil pesos, todos acompañados por los respectivos trofeos.