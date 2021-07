Liga Profesional: River goleó a Unión en el Monumental

domingo 25 de julio de 2021 | 20:02hs.

Entonado tras su pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores (tras eliminar a Argentinos Juniors) River Plate consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional: goleó 4-0 a Unión de Santa Fe en el Monumental, gracias a los goles de Braian Romero, Matías Suárez, Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz. El Tatengue exhibió buenas intenciones, y hasta consiguió provocar peligro ocasional, pero resultó arrollado por un equipo de Gallardo en estado de gracia.

El Millonario apostó a afianzar el elenco que jugó frente a Argentinos Juniors y apostó una vez más a presionar alto, mediante una disposición más equilibrada, desde un 4-4-2 que libera a Enzo Pérez. El Tatengue esperó en mitad de campo, cediéndoles el traslado a los zagueros locales, pero a partir de la línea central, trabajó para bloquear los pases filtrados y acortar los tiempos de la imaginación de los creativos millonarios.

Pero a los 12 minutos, la Banda aceleró y golpeó: Zuculini alargó el balón para De la Cruz, quien cruzó para el ingreso de Romero, pero el ex Defensa no llegó a conectar. Del otro lado surgió Suárez, quien no perdió el tiempo y volvió a buscar al ariete, que retrocedió y facturó. El detalle: estaba levemente adelantado.

Unión inquietó en algunas apariciones de Zenón (como el remate a los 2′ que tenía destino de arco y se desvió) o en las pelotas quietas.

Con Angileri apareciendo por sorpresa por izquierda y haciendo ancho el campo, River retuvo el control de las acciones y merodeó la segunda conquista. A los 32′ un centro del mendocino llegó a la cabeza de Zuculini, quien hizo temblar el travesaño. Y a los 33, Matías Suárez dibujó una comba excelsa para convertir el 2-0.

En la segunda parte, con la tranquilidad del resultado, River continuó inspirado. Y se dedicó a elaborar jugadas de alta factura en pos de inflar el score. A los 15 minutos, el 3-0 fue un canto a la paciencia, el buen trato del balón y la movilidad. Terminó con trazos brillantes: un taco de Suárez y la definición exacta de De la Cruz.

¡Se vino el tercero! Luego de una gran jugada colectiva, Nicolás De La Cruz anotó el tercero de #River que le gana 3 a 0 a #Union por la #Fecha2 del #TorneoSocios 🏆@RiverPlate 🆚 @clubaunion pic.twitter.com/pg7HVkbtRl — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 25, 2021

En ese momento, Gallardo estaba por incluir en el campo de Julián Álvarez. Ambos quedaron hechizados por el toqueteo y su posterior consecuencia. Tal vez inspirado en la acción, el juvenil, campeón con Argentina en la Copa América, también habilitó con fantasía a Paulo Díaz cuatro minutos después: propició el 4-0 para el dueño de casa.

¡Otro más! Paulo Díaz se anotó en la lista de goleadores del partido y puso el 4 a 0 parcial de #River frente a #Union por la #Fecha2 del #TorneoSocios 🏆@RiverPlate 🆚 @clubaunion pic.twitter.com/YPLizE2BDP — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 25, 2021

Con momentos de muy buen juego y contundencia, River Plate se recuperó de la caída ante Colón en el debut (2-1, también en Núñez) y alzó la guardia con la intención de dar pelea en la Liga Profesional.