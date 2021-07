JJOO: tercer día de competencia de los atletas argentinos en Tokio 2020

domingo 25 de julio de 2021 | 8:47hs.

El siguiente es el programa de competencias para los atletas argentinos, en el tercer día en los Juego Olímpicos de Tokio, para este domingo 25 y lunes 26 de junio.

Para este domingo 25 de julio, 21:00: Esgrima, Belén Pérez Maurice / Sable tabla de 64; 22:00, Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet; 22.30 Rugby 7: Argentina vs Australia; 22.40 Handball: Argentina vs. Alemania.

Para el lunes 26 de julio, 00:05 Vela: Laser / carrera 03; 00.05 Vela: RS:X - femenino / carrera 04; 00.05 Vela: RS:X - femenino / carrera 05; 00.05 Vela: Laser / carrera 04 y 00.05 Vela: RS:X - femenino / carrera 06.

A las 00.51 Boxeo: Francisco Verón vs. Adam Chartoi (Suecia) / 16vos. peso medio; 01.40 Básquetbol: Argentina vs. Eslovenia; 02.35 Vela: Laser radial / carrera 03; 03.05 Vela: RS:X - masculino / carrera 04; 03.05 Vela: Laser radial / carrera 04; 03.05 Vela: RS:X - masculino / carrera 05 y 03.05 Vela: RS:X - windsurf / carrera 06.

A las 05.48 Boxeo: Ramón Quiroga vs. Gabriel Escobar (España) / 16vos. peso mosca; 05.30 Rugby 7: Argentina vs Nueva Zelanda; 07.00 Hockey: Argentina vs. España (Leonas); 09.01 Natación: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 1500m. / Serie 5; 09.45 Vóleibol: Argentina vs. Brasil (masculino)