Fuego cruzado entre Riquelme y Tinelli en la previa

domingo 25 de julio de 2021 | 6:01hs.

El vicepresidente e ídolo de Boca, Juan Román Riquelme, negó ayer que el club hubiese analizado la posibilidad de no presentarse en el partido contra Banfield.



“Estamos acá porque representamos la historia del fútbol argentino. Nunca vamos a hacer el papelón tan grande de no presentarnos. Nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente con que no nos presentamos a jugar un partido”, dijo Román en una entrevista con Espn.



El ex futbolista declaró su disconformidad por tener que jugar con juveniles: el plantel que viajó a Brasil, donde perdió con Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores, está aislado siete días por protocolo tras haber interrumpido la “burbuja” sanitaria, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.



“Todo es raro. El presidente de la Liga (Marcelo Tinelli) el jueves a las nueve y media de la noche me mandó un mensaje diciendo que el sábado (por ayer) los titulares, si daban negativo el PCR, podían jugar el partido. Tinelli me dijo que iban a jugar y después me llamaron y me dijeron que no podían”, agregó.



“Nosotros entendemos lo que nos pide el Gobierno, por eso seguimos encerrados hasta el martes. Es así. Pero a nosotros nos dijeron una cosa y luego se hizo otra”, agregó.



Y luego volvió a insistir en contra del conductor televisivo (tiene licencia en su cargo de titular de San Lorenzo): “¿El martes con quién jugamos? ¿Hincha de quién es el presidente de la Liga? ¿Es muy difícil poner el partido el miércoles? Es sentido común, no hace falta ni pedir postergación”.



La respuesta del Cabezón

Marcelo Tinelli respondió desde sus cuentas en las redes sociales: “Qué pensamiento pequeño Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la LPF y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares”, escribió.



“Me extraña de vos. Igual te valoro y te aprecio”, concluyó.

Prueba superada