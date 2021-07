Aprovechar el momento

domingo 25 de julio de 2021 | 6:05hs.

River, entonado al ser el único equipo argentino en los cuartos de final de la Copa Libertadores, será local ante Unión de Santa Fe, en uno de los cotejo a jugarse por la 2ª fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido se jugará desde las 18, será televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.



La semana comenzó muy bien para River, logrando una convincente clasificación para los cuartos de final de la Libertadores jugando un muy buen partido y contando con una destacable actuación de Braian Romero, autor de los tantos del triunfo por 2-0.



Romero, de 30 años y el paso por varios clubes argentino e incluso Parananese de Brasil, fue comprado por River a Defensa y Justicia y da la impresión que rápidamente hará olvidar en el Monumental a los goles que emigraron con el pase del colombiano Rafael Santos Borré a la Bundesliga.



No estaba jugando bien el equipo de Marcelo Gallardo, había perdido brillo y confiablidad, las idas de jugadores clave como Ignacio Fernández, Borré, sumados a otros que se fueron antes y que durante varias temporadas hicieron protagonista al Millonario, resintieron al equipo.



No obstante, con la llegada de jóvenes valores y el estilo que impuso Gallardo y que ya está marcado a fuego, River va recuperando de a poco su identidad y ahora procurará hacerse fuerte de local, una cuenta pendiente ya que el DT después de tantas a favor tuvo una mala y es la de haberse convertido en el entrenador que más derrotas oficiales como local con 25 reveses, uno de ellos en el debut en esta LPF ante Colón la semana pasada.



Este River cuenta con una dupla de ataque de gran nivel con Matías Suárez y Romero, abastecidos por Nicolás De La Cruz y Enzo Pérez, un Bruno Zucculini que está ganando espacio en el mediocampo, luego de frustrarse su regreso a Europa, y una defensa confiable.



El debut en la LPF no pudo ser más duro para Unión. En la primera fecha jugó ante Boca, que puso un equipo con suplentes, igualando 1-1 sobre a nueve minutos del final con un gol de Fernando Márquez, y ahora visita a River con todo su potencial.



El ingreso de Mauro Pittón por Kevin Zenón en la zona central, por motivos tácticos, sería la única modificación que presentará el técnico Juan Manuel Azconzábal.



Por lo que es casi seguro que el Tatengue cuente con los misioneros Juan Carlos Portillo (defensa) y Ezequiel Cañete (mediocampista) en el once.