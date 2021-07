En las Paso habrá internas en dos frentes y lista única en tres espacios

domingo 25 de julio de 2021 | 6:04hs.

A las 23.59 de ayer terminó el plazo para que aquellos que quisieran participar de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del próximo 12 de septiembre presenten sus listas. En la tierra colorada, hasta último momento, se avanzó en los trámites para que finalmente se termine concretando que el Frente Renovador de la Concordia tendrá una sola lista para ese domingo, al igual que el Partido Obrero y el partido Libertad, Valores y Cambios. Mientras que los frentes Juntos por el Cambio y Frente de Todos disputarán las candidaturas para las legislativas entre varias listas. Más precisamente serán cinco en Juntos por el Cambio y tres en el Frente de Todos.



Cabe recordar que el próximo 12 de septiembre se desarrollarán las primarias, previas a la elección del 14 de noviembre donde los misioneros elegirán tres diputados nacionales para la renovación de las bancas que hoy ocupan Ricardo Wellbach (Frente Renovador), Flavia Morales (Frente Renovador) y Luis Pastori (Cambiemos).



Frente Renovador

El Frente Renovador de la Concordia, el oficialismo provincial, como siempre pasa no tiene muchos inconvenientes para el armado de las listas. Sin muchos tironeos internos la lista fue definida con bastante antelación, y los nombres se hicieron públicos hace unos diez días atrás. El intendente de Oberá Carlos Fernández es quien encabezará la propuesta, y estará acompañado por la titular del Parque del Conocimiento Claudia Gauto y el concejal de Posadas Fernando Meza.



El Frente Renovador pondrá en juego en noviembre dos bancas de diputados nacionales, las cuales buscará sostener para no perder peso político en el Congreso Nacional. Para llegar en mejores condiciones a noviembre buscará en las Paso mostrar nuevamente el volumen de votos que puede atraer hacia su propuesta.



Juntos por el Cambio

El otro espacio que pone en juego una banca en noviembre es el Frente Juntos por el Cambio. Allí no lograron unificar la propuesta por lo que habrá cinco listas, con posibilidades de que sean seis.



Las de la UCR serán “Juntos por Misiones” encabezada por el concejal posadeño Martín Arjol, acompañado por Úrsula Waidelich y Cristian Klingbeil; además de “Adelante Misiones” encabezada por el diputado provincial Gustavo González, acompañado por la diputada provincial Anita Minder y el dirigente peronista Rolando Rubleski.



Al cierre de esta edición había una lista más del partido Centenario que intentaba llegar con los requisitos para convertirse en el tercer espacio radical para las Paso.



Las del PRO también serán dos listas, una es “Juntos Somos Misiones” que la encabeza el ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Martín Goerling, y es acompañado por Sandra Llamosas y Gustavo Velázquez. Y la otra es “Apertura Republicana”, que está encabezada por Walter Kunz, acompañado por Paola García y Duilio Boher.



Por último está la lista “Juntos Somos Más Fuertes”, que pertenece al espacio Activar, única fuerza del frente que logró unificar la propuesta en una sola lista, que será encabezada por Pedro Puerta, acompañado por Florencia Klipauka Lewtak y Daniel Alberto Samudio.



Frente de Todos

En este frente tampoco lograron unificar ideas y concretar una sola lista para presentar en las Paso.



Así, el Partido de la Victoria, espacio que tiene como referente a la diputada nacional Cristina Brítez, llevará como precandidato para las Primarias al ex rector de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Javier Gortari, acompañado por la dirigente del PJ Soledad Gómez y Francisco Fabio, quien actualmente es gerente de la delegación de Anses en la localidad de Oberá.



En cambio, el Partido Agrario y Social presentará su propuesta, encabezada por el diputado provincial Isaac Lenguaza, acompañado por Liliana Gómez, una referente de Eldorado quien es parte de la plataforma de Sebastián Tiozzo, médico que en junio pasado consiguió una banca de concejal en la Capital del Trabajo. El lugar de los titulares en la lista lo completa Cristian Castro, un contador y profesor de San Javier, integrante de los docentes autoconvocados.



Y como tercera propuesta por dentro de este frente se inscribe la lista de Unidad Popular, que al cierre también terminaba el armado de su lista.



Además, dos partidos irán a la contienda de forma individual, sin un frente. Se trata del Partido Obrero y del partido Libertad, Valores y Cambios.



La representación del Partido Obrero estará en la lista que encabeza Eduardo Cantero, docente de Aristóbulo del Valle que estará acompañado por Virginia Villanueva y Aníbal "Tato" Zeretzki docente de Eldorado, que fuera candidato a diputado provincial por el mismo espacio el pasado 6 de junio.



En lo que respecta al partido Libertad Valores y Cambio, será la única lista compuesta con mayoría de mujeres. La lista será encabezada por Ninfa Alvarenga, acompañada por Mauricio Czerevin y Antonia Mandagarán.



Así, al cierre de esta edición, era como estaba diagramado el mapa de candidatos en la tierra colorada para las Paso del 12 de septiembre. Hasta las 23.59 de ayer había tiempo para que algún otro espacio político presente una lista por dentro de los frentes y partidos que están inscriptos para la contienda electoral.