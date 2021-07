domingo 25 de julio de 2021 | 6:05hs.

Los Juegos Olímpicos se pusieron en marcha en Tokio, un año más tarde de lo previsto por la pandemia, pero con deportistas de diferentes disciplinas, diferentes latitudes, diferentes idiomas y diferentes culturas compitiendo por la gloria. Casi como en la política argentina, donde comenzaron los juegos electorales convocando a políticos de diferentes disciplinas; de diferentes provincias, cuyos límites pueden ser saltados con mayor calidad que incluso los mejores garrochistas olímpicos; políticos que a veces parecen hablar idiomas diferentes entre ellos y con la gente; y que compiten por lo mismo, una banca en el Congreso de la Nación.



La competencia que se desarrollará en la política argentina tiene dos instancias. Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 12 de septiembre, una especie de preliminares, y luego las definitivas legislativas del 14 de noviembre. Allí se ponen en juego en el país 127 bancas de diputados nacionales y 24 escaños del Senado. En el caso de Misiones, sólo se elegirá en la categoría de diputados nacionales al finalizar mandatos Flavia Morales y Ricardo Wellbach (ambos de la renovación) y Luis Pastori (UCR). En busca de esos diplomas van nuestros políticos.



El terreno de competencia no es sencillo. Se delimita por distrito, cada competidor buscará alzarse con el diploma que le corresponde a su provincia. Aunque esto no es tan riguroso ya que si un competidor ve que su distrito está difícil, puede pegar un salto al distrito de al lado si es que nació allí o cambió su domicilio en el último tiempo (veremos más adelante un ejemplo claro de esta estrategia).



El terreno no está sencillo de ser llevado, es que está algo lodoso y encharcado por tres aspectos. El primero, la rosca política; aunque éste ya está resuelto en todos los casos puesto que anoche se cerró la presentación de listas. Pero dejando un sabor amargo porque no todos consiguieron lo que querían. Además estará complicado por la economía, tema en el que ninguno de los protagonistas de la competencia tiene cosas positivas para mostrar; es más todo indica que se dedicarán a mostrar las peores cosas del contrincante evitando hablar de las cosas propias. Y por la situación sanitaria, en este punto quien tiene más barro que sortear es el oficialismo nacional.



El terreno lodoso

La primera parte del terreno ya fue sorteada, con resultados diferentes. La madre de todas las batallas electorales se dará en la provincia de Buenos Aires que reúne el 37% del padrón electoral. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio pusieron todas sus fichas y su interés en ese punto, sumando a que en Caba el PRO lo viene dominando hace años y ahora el peronismo puso a Leandro Santoro liderando las listas, un candidato surgido en la juventud alfonsinista, con gran formación política y espada mediática para intentar conseguir una buena cosecha de votos en un territorio esquivo para el gobierno nacional. La rosca en el FDT fue dura e intensa hasta los últimos minutos del día de ayer, cuando cerró la presentación. Pero finalmente salieron unificados y con una sola propuesta en los distritos más importantes. Algo que no sucedió a lo largo y ancho del país, porque en algunas provincias, los candidatos del oficialismo nacional tendrán internas. Ayer en un acto en Escobar las principales figuras de la coalición de gobierno, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa hicieron una demostración de fuerzas y de unidad, al presentar la oferta electoral del espacio.



En Juntos por el Cambio habrá internas tanto en Provincia como en Caba. Aquí el PRO dio la nota con dos medallistas en salto con garrocha de distritos. Es que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires encabezará una de las listas de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, mientras que el ahora ex vicejefe de gobierno de la Ciudad encabezará una de las listas en la provincia. Cosas de la política argentina, en donde una ex gobernadora que perdió feo su relección ahora se mudó a un distrito más amigable para volver a las ligas mayores.



Pero ahora la rosca se terminó. La discusión por los lugares en las listas queda atrás y llega el momento de comenzar a trabajar en la campaña. Es el tiempo ahora de la política.



Como dijimos hay dos temas que van a estar en el centro de la disputa. La economía, que ninguno de los espacios políticos mayoritarios podrá evitarlo, y que ninguno de los dos tiene muchas cosas buenas para mostrar; y lo sanitario, donde el oficialismo tiene más dificultades para hacer pie porque como siempre pasa, el que está en gestión es el que más riesgo de equivocarse tiene.



En la economía, la situación actual muestra, otra vez, que Argentina llega a una elección en un plano de incertidumbres, con inflación alta y un dólar oficial planchado pero con los dólares alternativos, legales e ilegales, en tensión y aumento constante. El bolsillo del argentino promedio otra vez vuelve a ser golpeado por la inflación.



La salud en el debate

En materia sanitaria el oficialismo debe resolver rápido los problemas del plan de vacunación, que son cada vez menos. Esta semana tuvo una buena y una mala. La buena es que llegaron las vacunas de los laboratorios Moderna, vacunas que en la Unión Europea ya fueron autorizadas para menores de edad y que por los convenios existentes serán aprobadas también en Argentina en los próximos días. Así, la semana que viene, el gobierno podrá anunciar el inicio de la vacunación para los menores con comorbilidades. Un pedido que hace tiempo se hacía desde la sociedad. La mala, los problemas con Rusia para poder acceder a las segundas dosis de la Sputnik V que tiene a esta altura a unos tres millones de argentinos esperando ser vacunados, ya con los plazos de espera sanitarios cumplidos.



Desde Juntos por el Cambio harán hincapié en este último punto, y centrarán en eso buena parte de su campaña, puesto que de economía mucho no pueden hablar ya que los problemas de hoy son, por momentos, menos dañinos al bolsillo que los ocasionados en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que, al parecer, no será parte de la campaña desde el inicio porque sigue de gira por Europa, ya que por las restricciones a los viajes no puede regresar al país y sobre todo porque Rodriguez Larreta momentáneamente conquisto el liderazgo del PRO.



El contexto continental también será parte de la discusión, porque mientras en Juntos por el Cambio repiten públicamente el discurso de que “Argentina va hacia Venezuela” si el oficialismo nacional consigue las siete bancas que le faltan para ser mayoría en la Cámara de Diputados, del otro lado apuntan a denunciar una supuesta responsabilidad de Macri en la desestabilización de países de la región como Bolivia, a donde se habrían enviado municiones durante su gobierno para apoyar las revueltas que terminaron con la renuncia de Evo Morales.



Este panorama deja en claro una cosa, las internas no serán tales. La campaña no pasará tanto por diferenciar las propuestas de cada espacio, si no que más bien comenzará desde hoy mismo la campaña por las bancas que se concretará el 14 de noviembre, y lo de septiembre será un mero trámite a cumplir y que le soluciona los conflictos a quienes no acordaron listas unificadas.



En Misiones el terreno es otro

En Misiones el terreno es diferente, y esto se debe a que el oficialismo provincial, respaldado en una gestión que está dando soluciones a la gente más que problemas, no tiene tantas complicaciones por delante, y la disputa parece estar por ver quién se instala como la segunda fuerza política a la hora de discutir cuestiones nacionales. Pero eso será en noviembre. Porque antes, las fuerzas que aspiran a ese lugar, principalmente Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, deberán resolver sus problemas internos que, al parecer, son muchos.



El Frente Renovador hizo pública su lista de candidatos a diputados nacionales hace unos diez días. El intendente de Oberá Carlos Fernández será quien encabece la lista, mientras que Claudia Gauto, titular del Parque del Conocimiento, será quien lo acompañe y Fernando Meza, concejal de Posadas, será el tercero de los titulares. Para la campaña la renovación expondrá los trabajos de la gestión y en eso respaldará su propuesta.



Ahí podrá exponer que en la tierra colorada los comercios están a pleno con los niveles más altos de consumo, una gastronomía que se desborda todos los fines de semana, actividades productivas como la yerba, el té y la madera están pasando el mejor momento (en ventas y precio) en décadas. Además la situación sanitaria está controlada, con 600 mil vacunas aplicadas y 50% de camas disponibles en terapia intensiva; y con el sistema educativo totalmente normalizado.



Así, Misiones ha entrado en un período de crecimiento económico sin antecedente. Y pensando en el futuro, la renovación prepara el terreno para contener con empleo y ofertas económicas a la gran cantidad de jóvenes que se están preparando en la educación del futuro, con innovación y creatividad. La clara consigna dada oportunamente por Carlos Rovira, de abrir un mundo de crecimiento económico y empleo joven, vinculado a las nuevas tecnologías de la innovación, es la principal propuesta que llevarán los candidatos a diputados nacionales por la renovación a las elecciones.



La oposición

En la vereda del frente la cosa está más complicada. En Juntos por el Cambio habrá cinco listas, o tal vez seis, siendo que son tres los espacios que conforman el frente. Esto sucede porque ni el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) pudieron resolver sus diferencias internas y cada uno de ellos presentará una lista. A la que además se sumará la lista del espacio Activar para completar el armado.



Así, habrá dos listas en el PRO, que estarán encabezadas por el ex titular de la EBY Martín Goerling y otra por Walter Kunz, dirigente de la zona de Montecarlo. En la UCR también habrá dos listas, una encabezada por el concejal posadeño Martín Arjol y otra por el diputado provincial Gustavo González. Y al cierre de esta edición había una sexta lista en proceso, tratando de completar avales antes de la hora del cierre. Además, a estas cuatro se sumará la lista de Activar que encabezará Pedro Puerta. De aquí saldrá la lista para noviembre.



Por el lado del Frente de Todos, la concreción de una sola lista no fue posible y habrá dos propuestas. Las heridas que dejó la elección provincial en este espacio no fueron tan profundas como para romper el frente en varias partes, pero alcanzaron para que se partiera por dentro en busca de demostrarse, entre ellos, quien es realmente el que aporta más votos al espacio. Y para eso se presentarán dos listas. Una del Partido Agrario y Social (Pays), que encabezará Isaac Lenguaza. Y otra con un perfil más camporista, donde la lapicera para anotar los nombres la tiene Cristina Brítez, que al cierre de esta edición todavía no se había presentado la lista. Además se sumará una lista más del sector Unidad Popular, de referentes de la CTA.



En el cuarto oscuro de los misioneros estará la representación del Partido Obrero encabezada por el docente Eduardo Cantero de Aristóbulo Del Valle,Virginia Villanueva y Aníbal “Tato” Zeretzki, docente de Eldorado y quien fuera candidato a diputado provincial por este espacio.



Y también será de la contienda el partido Libertad, Valores y Cambio, que presentó una lista que estará encabezada por Ninfa Alvarenga.



Así, en Misiones, las Primarias serán, más que nada, una instancia para limar asperezas de la oposición, y para poner en marcha, otra vez, la maquinaria electoral del oficialismo, que necesita tenerla en las mejores condiciones para en noviembre intentar sostener las dos bancas que hoy ostenta en la Cámara Baja del Congreso Nacional.