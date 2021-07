Pequeña gigante

domingo 25 de julio de 2021 | 6:01hs.

La judoca argentina Paulo Pareto, medalla de oro en Río de Janeiro 2016, cerró ayer su carrera olímpica sin podio pero con diploma y un reconocimiento unánime de la comunidad deportiva, luego de disputar cuatro combates en Tokio 2020 y caer en el último, un repechaje por la pelea del bronce.



La Peque perdió por waza-ari con la portuguesa Catarina Costa, a quien abrazó y felicitó sobre el tatami del Centro Nippon Budokan, en un gesto de generosidad que postergó sus sentimientos por realizar su última intervención en los Juegos.



Al retirarse del espacio de lucha, la argentina se fundió en un sentido abrazo con su entrenadora Laura Matinel, soltó lágrimas de emoción y luego recibió el cálido saludo de las autoridades de la delegación argentina, entre ellas, el presidente del Comité Olímpico (COA), Gerardo Werthein.



Pareto, de 35 años, afrontó su última lucha en Tokio con una limitación física por el esguince de codo izquierdo que sufrió en la anterior derrota por ippon ante la japonesa Funa Tonaki, tercera del ranking mundial, en los cuartos de final de su división.



La judoca que defendía el título olímpico logrado en Río 2016 terminó ese cruce con dificultades para mover su brazo luego de una toma de su rival, que la mantuvo contra el piso y forzó el fallo del árbitro mongol Enkhtsetseg Turbat.



La Peque, número seis del ranking de la Federación Internacional de Judo (ITJ), quedó tendida en el suelo, se levantó con dificultad y se retiró del recinto con signos de dolor. “El problema es en el codo, necesito que me vea el médico”, avisó a la televisión en un mensaje de incertidumbre sobre su futuro en la competencia.



Un rato después se confirmó que afrontaría su compromiso por el repechaje, pese a la lesión sufrida en la articulación del brazo. La argentina hizo el calentamiento previo con un vendaje pero finalmente se lo quitó en una nueva muestra del coraje que la distinguió durante su carrera.



La derrota con la portuguesa, octava del escalafón mundial, la dejó sin chances de medalla y con un diploma que ganó por segunda vez, como ocurrió en Londres 2012 cuando fue quinta.



Los otros dos Juegos asumidos por la mejor judoca argentina de la historia acabaron con una medalla en su cuello: bronce en Beijing 2008 y oro en Río 2016, lo que la convirtió en la primera mujer argentina en coronarse campeona olímpica.



La mañana en Tokio, noche en Argentina, había comenzado con buenas perspectivas para la atleta de San Fernando, vencedora por ippon en sus dos primeras presentaciones.



Su debut marcó el primer triunfo albiceleste en los Juegos Olímpicos de la capital japonesa tras ganarle a la sudafricana Geronay Whitebooi en la ronda de 16avos de final.



Pareto puso a la campeona de África en estado de sumisión con una llave desde el piso y definió la historia cuando faltaban más de dos minutos de pelea.



En el siguiente cruce, consiguió dos waza-ari y despachó a la eslovena Marusa Stangar, 12ª del escalafón y medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Minsk 2019.



En Tokio 2020 clausuró su historia olímpica que abarcó cuatro Juegos y, de no mediar sorpresa, también su carrera como judoca, tal como lo reconoció durante los días previos a la apertura del evento en Japón: “Es mi último Juego Olímpico y mi última competencia casi seguro”.



A lo largo de toda su carrera, que comenzó a sus 9 años, Pareto redondeó una producción de 21 medallas de oro, 12 platas y 17 bronces.



Al margen de sus logros olímpicos destacan el Campeonato Mundial logrado en Astana, Kazajistán, en 2015 y el título en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.



“Lo di todo, hasta la última gota”

Pareto, entonces, le dijo adiós definitivo al deporte de élite. “En verdad, fue dentro de todo bueno. No me veía compitiendo en estos Juegos. Creo que fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota, no dejar nada”, reconoció entre lágrimas.



“Estoy contenta hasta dónde llegué. La verdad que no pensaba llegar a estos Juegos. Espero que lo hayan disfrutado hoy (por ayer) y todos estos años porque esta fui mi última competencia nacional, internacional y en la vida”, confirmó.



Sin embargo, en medio de ese cruce de sentimientos, la atleta de 35 años dejó un ejemplo de deportividad: “Perdón, esta vez no se dio. Di lo que pude, pero bueno, es deporte también. Creo que la tristeza también es parte de tantas alegrías. Es una chica divina contra la que luché, se merece que le vaya bien también”.

Agenda destacada

ARGENTINOS

Anoche

Fútbol masculino: Argentina-Egipto



Hoy

7, Hockey masculino: Argentina-Japón



7.59, Natación femenina: Julia Sebastián/Eliminatorias 100 metros pecho



8.20, Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati/clasificación



19, Surf masculino: Leandro Usuna/Ronda 3



21, Esgrima femenino: Belén Pérez Maurice/Sable tabla de 64



22, Tiro: Melisa Gil y Federico Gil/Skeet



22.30, Rugby Seven: Argentina-Australia



22.40, Handball masculino: Argentina-Alemania



Tenis: Federico Coria-Mikhail Kukushkin (KAZ)



Tenis: Facundo Bagnis-Dominik Koepfer (ALE)



Tenis: Diego Schwartzman-Juan Pablo Varillas (PER)



Mañana

0.05, Laser/carrera 03



0.05, RS:X-femenino/carrera 04



0.05, RS:X-femenino/carrera 05



0.05, Laser/carrera 04



0.05, RS:X-femenino/carrera 06



0.51 Boxeo masculino: Francisco Verón-Adam Chartoi (SUE)/ 16avos de final 69 a 75 kg.



1.40, Básquet masculino: Argentina-Eslovenia



2.35, Laser radial/carrera 03



3.05, RS:X-masculino/carrera 04



3.05, Laser radial/carrera 04



3.05, RS:X-masculino/carrera 05



3.05, RS:X-windsurf/carrera 06



5.30, Rugby Seven: Argentina-Nueva Zelanda



5.48, Boxeo masculino: Ramón Quiroga-Gabriel Escobar Mascunano (ESP) / 16avos de final 48 a 52 kg.



7, Hockey femenino: Argentina-España



8.32, Natación femenina: Delfina Pignatiello/Eliminatorias 1500 m.



9.30, Vóley masculino: Argentina-Brasil



18.30, Triatlón femenino: Romina Biagioli



21, Vóley femenino: Argentina-ROC (Rusia)



21.30, Hockey masculino: Argentina-Australia



22, Rugby Seven: Argentina-Corea del Sur



23, Judo Masculino: Emmanuel Lucenti/Eliminatorias -81kg.- combate número 15 vs. Ivaylo Ivanov (BUL)



23, Vóley de playa: Gallay/Pereyra-Bansley/Brandie (CAN)



*TyC Sports transmite la grilla durante las 24 horas.

TENIS

Mala jornada para el dobles de la legión nacional

La pareja argentina integrada por Diego Schwartzman y Facundo Bagnis quedó eliminada del dobles masculino de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio, al perder ayer con los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz por un contundente 6-2 y 6-1.



El partido se jugó en las canchas del Parque Ariake y tuvo una duración total de una hora (31’ el primer set y 29’ el segundo).



La otra pareja de dobles de varones, compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni, también se despidió en la primera ronda tras caer ante los británicos Jamie Murray y Neal Skupski por 7-6 (3), 4-6 y 13-11.



La máxima ilusión para cosechar una medalla en el tenis olímpico es el propio “Peque” Schwartzman en los singles masculinos, en los que debutaba anoche contra el peruano Juan Pablo Varillas.

TAEKWONDO

Lucas Guzmán quedó en la puerta del bronce

El argentino Lucas Guzmán perdió ayer ante el ruso, representante de refugiados, Mijail Artamonov por 15-10 y no pudo obtener la medalla de bronce de taekowndo, en la categoría de hasta 58 kilogramos, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El único representante argentino de la disciplina, oriundo del partido bonaerense de Merlo, fue vencido con claridad por el ruso pese a que al término del primer round (de dos minutos) estaba al frente por 3 a 0.



El segundo asalto definió la pelea en favor del ruso con un parcial de 10-0 con dos patadas del europeo que impactaron en la cabeza de Guzmán, mientras que el tercero fue para el argentino argentino luego de un parcial de 15-0 de Artamonov.



Guzmán llegó a esta instancia entre los cuatro mejores de la categoría.

HOCKEY

Empate para los Leones en el estreno absoluto

Los Leones igualaron 1-1 frente a España, en su primer encuentro del grupo A de los Juegos Olímpicos, donde Los Leones iniciaron la defensa del título alcanzado en Río.



En el campo Sur del complejo Oi Hockey Stadium de Tokio, los argentinos y los españoles no se sacaron ventaja. A los 23’, Argentina tuvo el primer grito con un golazo de Agustín Mazzilli: se desmarcó del defensor y después de una gran asistencia de Matías Rey anotó con un desvío que descolocó al arquero español Francisco Cortés.



España buscó el empate todo el partido y finalmente lo encontró. Pau Quemada aprovechó un córner corto y logró la igualdad para los europeos en el último cuarto, a los 52’.



El próximo partido de los argentinos será hoy, a las 7 de la mañana, ante los japoneses.

VÓLEY

El combinado ruso fue mucho; se viene Brasil

El seleccionado argentino masculino de vóley perdió ayer frente a su par del Comité Olímpico Ruso por 3 a 1, en su debut en los Juegos de Tokio 2020.



El equipo dirigido por Marcelo Méndez cayó con parciales de 21-25, 25-23, 25-17 y 25-21, en dos horas y nueve minutos de juego, en un encuentro por la durísima zona B.



El seleccionado albiceleste enfrentará mañana a Brasil, actual campeón olímpico.



Otra mala en la natación

Por otra parte, pasando por la natación, la cordobesa Virginia Bardach quedó al margen de la final en los 400 metros combinados de natación en los Juegos Olímpicos al señalar un tiempo de cinco minutos, un segundo y 98/100, culminando tercera en la primera prueba celebrada en el estadio Olímpico.