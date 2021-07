El Congreso de la Nación entra en modo vacaciones de invierno

domingo 25 de julio de 2021 | 6:02hs.

El Congreso de la Nación empezará a funcionar en modo vacaciones de invierno en la semana que se inicia mañana sin sesiones previstas en ninguna de las cámaras y sin actividad de relevancia en las comisiones.



A pesar de la nutrida agenda pendiente de temas a tratar, este año el Congreso de la Nación retomó la tradicional costumbre de un receso invernal y por lo tanto no hay previsiones de sesiones para esta última semana de julio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.



El año pasado, debido al funcionamiento híbrido que tienen ambas cámaras -con algunos legisladores en forma presencial y otros conectados de manera remota- la actividad parlamentaria no tuvo pausa invernal. Pero este año se retomó la costumbre de suspender la actividad parlamentaria y no hay sesiones a la vista hasta la segunda semana de agosto.



El cierre de las listas para las elecciones primarias abiertas y obligatorias (Paso) que venció ayer también influyó en la disminución de la actividad parlamentaria porque los legisladores se metieron de lleno en la actividad preelectoral.



Se largó la campaña para las Paso

Con el primer minuto del día de hoy comenzó formalmente la campaña preelectoral de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) que se celebrarán el 12 de septiembre para definir quienes serán los candidatos que participaran en las elecciones legislativas del 14 de noviembre en las que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de la Cámara de Senadores.



Después de una semana cargada de tensión política para definir los nombres y las ubicaciones de los precandidatos, hoy finalmente se conocen quienes serán los jugadores en carrera y se inicia la etapa de debate preelectoral, en medio de una pandemia que sigue cobrándose vidas sin descanso.



De las 127 bancas que se renovarán en la cámara baja, 60 pertenecen a Juntos por el Cambio y 51 al Frente de Todos. Los restantes a bloques minoritarios entre los que se encuentra el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce el mendocino José Luis Ramón y que integran los misioneros Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Flavia Morales.



En el caso de la provincia de Misiones se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados pues terminan sus mandatos los diputados Luis Pastori del bloque de la Unión Cívica Radical y Ricardo Wellbach y Flavia Morales del bloque del Frente de la Concordia Misionero.

Compromiso de hacer una campaña sin noticias falsas