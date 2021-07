Un óptimo monitoreo de alarmas comienza con buen equipamiento

domingo 25 de julio de 2021 | 6:00hs.

Las viviendas que no tienen sistemas de seguridad son las más buscadas por los delincuentes. Las probabilidades de robo se acrecientan, ya que son en las que centran su atención para la observación de los movimientos de los propietarios. Si está instalado un sistema de alarma, las probabilidades de un asalto disminuyen.



Pero a la hora de adquirir un sistemas de alarmas o cámaras de seguridad es importante contar con elementos de calidad, para que si llegara a ocurrir una irrupción en la casa, los hechos puedan ser reconstruidos con imágenes y sonido de buena calidad. Es por eso que la empresa Mega Seguridad, además de brindar un servicio de excelencia es distribuidor oficial de las marcas Hikvision y Garnet, empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos de alarmas. A través de la tienda on line, técnicos instaladores -no consumidores finales- puede adquirir los diversos productos que ofrecen estas marcas, que van desde cámaras hasta dispositivos inalámbricos.



Con más 30 años de historia, Garnet Technology, es la empresa Argentina líder en fabricación de dispositivos de alarmas. Provee al mercado mundial de la seguridad electrónica con productos de alta calidad y robustez. Por otro lado, Hikvision tiene innovaciones para un mundo inteligente donde las preocupaciones de sus clientes son las suyas. Teniendo en cuenta a las familias y empresas, Hikvision investiga y desarrolla continuamente tecnologías líderes para crear productos de última generación.



La correcta instalación de equipamiento con tecnologías de calidad, el correcto despliegue de protocolo de la central de monitoreo y el compromiso del usuario con el sistema de alarmas son los pilares de Mega Seguridad.