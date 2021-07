Torres “feliz” porque ‘Hoy’ es canción oficial en la cobertura olímpica

domingo 25 de julio de 2021 | 6:00hs.

Tiempo de celebrar para Diego Torres. Porque Telemundo Deportes anunció que su tema ‘Hoy’ es la canción oficial de la señal para la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio.



Compuesta por Diego con Yadam González Cárdenas y Gerardo Cea, la canción cuenta con la colaboración de la brasilera Ivette Sangalo e integra el disco ‘Atlántico A Pie’, que el artista cinco veces nominado a los Premios Grammy Latinos lanzó en mayo de este año.



“Como amante del deporte siempre me gusta estar asociado, conectado. Me siento ligado, identificado al deporte porque hago deporte de toda la vida, que juego el fútbol, al rugby, que corro, que ando en bicicleta, así que me pone muy contento que hayan elegido el tema para los juegos”, detalló el artista.



“La vida para mi sin deporte es como una vida sin música, no tiene sentido. Así que feliz que esta canción, ‘Hoy’, que es una canción muy especial por lo que dice, por lo que propone, y en quién fue inspirada, que sea utilizada para acompañar las Olimpíadas de Tokio. Y feliz de estar acompañada por mi querida Ivette Sangalo”, continuó en diálogo con Teleshow.