Presentación en sociedad: con el estreno del reallity, Pampita muestra a Ana

domingo 25 de julio de 2021 | 6:00hs.

Para los seguidores y admiradores de Carolina Pampita Ardohain, terminó la espera: sus fans pudieron ver por primera vez la cara de Ana, su hija recién nacida.



La pequeña, fruto del amor entre la jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece) y Roberto García Moritán, llegó al mundo este jueves a las 9.30 de la mañana en el Sanatorio Otamendi por parto natural.



Las imágenes se vieron en la emisión de Cortá por Lozano (Telefe), Verónica Lozano anunció un adelanto del reality Siendo Pampita, que emitirá la plataforma de streaming Paramount +. “Les vamos a presentar en exclusivo la cara de Ana, tenemos imágenes exclusivísimas que son parte del reality de ella”, dijo la conductora del magazine.



“¡Miren lo que es Anita! ¡Es muy hermosa!”, describió Lozano mientras en pantalla aparecían las primeras imágenes de la pequeña Ana en la clínica, vistiendo un gorrito y ropa blanca, típica de recién nacida, y siendo arropada por el amor de sus padres Carolina y Roberto.



Nicolás Peralta, panelista del programa, puso en contexto este adelanto: “Esto que estamos viendo son las últimas escenas del reality. El reality de Pampita termina con el nacimiento de Ana: es todo el proceso desde que ella se entera del embarazo y cómo fue transitando la dulce espera, hasta este momento, tan especial, que Caro define algo así como: ‘El momento mágico que terminó de unirnos como una familia ensamblada’”, dijo el periodista.



A la vez, Peralta reveló cuáles fueron las primeras impresiones de la familia sobre el nacimiento de la beba: “La familia ya le está buscando parecidos: Caro dice que tiene la nariz de ella, la boca de Delfina, que es la hija de Roberto y Milagros Brito, y que tiene algo en la mirada de Beltrán, su hijo con Benjamín Vicuña. Es una mezcla de toda la familia”, definió.



Y también explicó por qué decidieron bautizar a Ana con un nombre que no empieza con la letra B, tal como son los nombres de los anteriores hijos de la modelo: “Ayer nos dijo su familia que la B corresponde a la ‘administración anterior’: todos los hijos de Pampita con Vicuña van con B. Ahora ya no”, contó Peralta.



“Tenemos cámaras en la habitación, en el auto y en el baño. Y ellos están de guardia las 2 4 horas, para cuando lleguen las contracciones o rompa bolsa. Es un súper equipo y estamos re contentos. El reality puso todo a disposición. Pero no están prendidas las cámaras, las vamos a prender cuando llegue el momento”, dijo Pampita sobre la cocina del ciclo en el que se verá la evolución del embarazo hasta la esperada llegada de Ana.



“Ellos me acompañaron en todo. En las elecciones del doctor, a las ecografías. Es un seguimiento del embarazo desde el primer momento. Así que es un recuerdo lindísimo que nos va a quedar a nosotros y a nuestra chiquitita. Hace muchos meses que estamos en esto juntos así que hay muchas imágenes súper lindas de cómo lo hemos vivido, la emoción que estamos sintiendo, y a la gente le encanta”, agregó la modelo.



Horas después del nacimiento de Ana, emitieron las primeras imágenes de promoción del reality. Allí, se escucha la voz en off de Pampita hablándole directamente a su hija: “Bienvenida a nuestra vida. Vamos a ser parte de una historia increíble. Y muy pronto te vamos a mostrar cómo nos cambiaste la vida”.