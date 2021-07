Mi pasítea

domingo 25 de julio de 2021 | 6:00hs.

Una vez tuve un sueño de esos que vienen en forma de pesadilla. Una mujer horrible me miraba desde el techo.



Describirla sería inútil para entender lo que su aspecto generaba en mí. Si tuviera que crear un personaje para una película de horror, la elegiría sin dudar. Estaba pegada al techo, giraba su cabeza y me sonría. Yo me sometía voluntariamente a su terror. Estaba consciente de que atravesaba por un periodo onírico ytenía hasta un cierto control del sueño. Mi decisión era no resistirme, entregarme con placer al temor, a ese miedo que genera sensaciones extrañas y adictivas. Recuerdo alguna vez haber controlado mis acciones en los sueños donde daba rienda a los deseos más oscuros de mí inconsciente, deseos que quedaron en mi olvido. Pero esta mujer no. Suelo pensar en ella. Tal vez tenía vida y su horrenda mirada era su forma de comunicarse conmigo, su creador, a veces me pregunto si yo seré parte de la creación onírica de alguien más. No recuerdo haber tenido un sueño donde pueda ver a mi creador e intentar de comunicarme con él. Tal vez lo olvide.



Ha pasado un tiempo, sigo con mi rutina pero no dejo de pensar en ella, a veces la extraño, necesito saber si existe más allá de mi mente y comunicarme con ella, saber si su intención es generar temor o si padece un defecto por el que sufre cada vez que es soñada. Cada noche duermo pensándola. En ese aspecto horroroso que la hacía única, aún en sueños qué persona con aspecto hermoso puede considerarse única. Pueden parecernos hermosas miles de personas y de cosas pero horrorosas al nivel de que llegue a paralizarnos de miedo, de un miedo placentero muy pocas o casi ninguna.



En fin, creo que me estoy obsesionado con ella. La mujer de mis sueños. La mujer de mis pesadillas. Hoy por hoy solo espero dormir y soñarla. Como suele suceder en la vida real, una vez que alguien nos libra del padecimiento de su presencia nos otorga el sufrimiento de su ausencia. Por ahora esto solo me ha pasado en mi sueño.

Gervasio Adrián Palacios

Inédito. Palacios es contador público, reside en Posadas.