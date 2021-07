Qué ver, leer y escuchar

domingo 25 de julio de 2021 | 6:00hs.

Fronteras

Cine.ar Play



Sonia Miller es médica pediatra y está a punto de ascender cuando todo se viene abajo. Pero una oferta laboral desde un remoto lugar de Misiones la ayudará a recuperar el control de su vida. Con Isabel Macedo, Julieta Ortega y Raúl Taibo.



Inocencia interrumpida

Amazon Prime



En 1960, una mujer con un trastorno de límite de la personalidad permanece en una institución mental durante 18 meses poniendo en riesgo su integridad fìsica y emocional. Con Winona Ryder, Angelina Jolie y Brittany Murphy.



El vuelo de la mariposa

David Olivas



“A veces, el amor es más fuerte que el destino. Y el destino es generoso con quienes lo merecen” plantea David Olivas en esta novela sobre el amor, el origen, y el peso de los secretos familiares. Julia hace un viaje a su pueblo natal, lo que ella cree una derrota, es un nuevo inicio.



Tener y no tener

Ernest Hemingway



‘Tener y no tener’ narra las aventuras de un contrabandista entre Cuba y la costa de Estados Unidos, el tosco y valiente Henry Morgan, que mantiene códigos de honor y no está dispuesto a todo por dinero. En esta novela, Hemingway indaga en las relaciones humanas.



El sistema

Zion & Lennox



Zion & Lennox, uno de los dúos más reconocidos de la música latina y considerados pioneros del género urbano, estrenan su cuarto álbum de estudio titulado ‘El sistema’, mientras celebran sus 20 años de carrera musical. El disco de los puertorriqueños contiene 13 temas.



Te extraño

Ovy On The Drums, Piso 21 y, Blessd



El artista colombiano Ovy On The Drums, estrenó tema y video: ‘Te extraño’, junto a sus compatriotas Piso 21 y el nuevo fenómeno urbano, Blessd. “Te Extraño, es una canción con base de reguetón que evoca la época donde comenzó este sonido en Colombia”, comentó Ovy.