Le entregaron un cadáver, lo velaron y era otra persona

sábado 24 de julio de 2021 | 6:02hs.

Un caso de negligencia se produjo en las últimas horas en una clínica marplatense, cuando a una familia le entregaron por error el cadáver de una mujer que no era su pariente y recién se dieron cuenta de la situación cuando realizaban el velatorio.



El hecho fue denunciado por los familiares de Estela Benito, de 84 años, y las autoridades del hospital dijeron que se trató



de “un error administrativo involuntario” que la dio por muerta cuando en realidad estaba viva. La nuera de Benito, Miriam Salinas dijo a los medios marplatenses: “La velamos a cajón abierto y cuando fui a dejarle las flores en el ataúd, me di cuenta que no era mi suegra”.