Adolescente se recupera al ser atropellada dos veces por su tío

sábado 24 de julio de 2021 | 6:05hs.

Hace exactamente una semana Paola Gluge fue atropellada dos veces por su propio tío en medio de una discusión familiar ocurrida en la localidad de Andresito.



A causa de las lesiones sufridas, la adolescente de 16 años fue trasladada de urgencia en una primera instancia al hospital local y luego derivada al Samic de Eldorado para estudios de mayor complejidad.



En el último nosocomio determinaron que sufrió fractura de pelvis, tórax y costilla por lo cual deberá permanecer acostada durante 40 días en su vivienda para evitar mayores complicaciones.



Angélica De Lima, mamá de Paola y de otros siete hijos, dialogó ayer con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y contó cómo ocurrieron los hechos el día del accidente.



"Quiero hablar porque el tío Carlos G. se presentó en Iguazú con un abogado y solicitó una pericia al auto que está secuestrado. Él está trabajando como si nada hubiese ocurrido. Me dicen que yo me tenía que haber presentado a realizar la denuncia el pasado domingo pero no tenía cómo, mi hija estaba muy mal después del accidente en el hospital y por ese motivo se adelantó y se presentó con un abogado", se lamentó angustiada De Lima.



La mujer explicó que no tiene los medios necesarios para pagar un abogado y que por el momento "nadie me puede asistir para ver si mi denuncia está bien o mal, no tengo quién me acompañe para ver qué tengo que hacer. Él está pidiendo que paguemos los daños que se ocasionó en el auto pero nada fue intencional sólo queríamos sacar a mi hija que estaba debajo, creo que él tiene que estar detenido, está a metros de mi casa y no podemos dormir tranquilas".



En relación a cómo se desencadenaron los hechos narró que "todo comenzó cuando mi hija fue a buscar a su papá, pero el tío la empieza a agredir con golpes, entonces se retira y sale para llamar a la Policía. Yo grito que la deje de golpear y en ese momento no alcanza a salir a correr cuando sintió un golpe en la rodilla, en la parte trasera. Cuando se dio cuenta ya estaba bajo del auto. El hombre también intenta atropellar a mi mamá pero acelera nuevamente y arrolla nuevamente a mi hija. Con otro familiar la alzamos a un auto para llevarla al hospital lo más rápido porque si esperábamos a la ambulancia se nos moría".



Luego detalló que los primeros estudios médicos que se le practicaron a la muchacha dieron que tenía rota una costilla, parte del tórax y la pelvis.



Agregó que por fortuna no se corrió de lugar el hueso y que por esta razón "tiene que permanecer 40 días acostada sin pisar, pusimos una cama en la sala y estamos esperando a que se recupere. Ayer (jueves) le tocaba hacer el curativo y entró en pánico porque dice que ella no entiende por qué le hicieron eso, que nunca hizo nada a nadie, lloraba y no se qué hacer, cómo contenerla, es una buena chica, le duele mucho la herida y no se qué hacer".



Finalmente recordó que el agresor continúa con su vida normal mientras su hija y ella pelean por la recuperación.



"Él está trabajando y ronda cerca de mi casa y mi hija no puede dormir del miedo que le quedó. No entiendo a la Justicia y está bien porque no tengo abogados pero necesito una respuesta inmediata".