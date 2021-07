Golpeó a su ex, se atrincheró con su hija y casi escapa

sábado 24 de julio de 2021 | 6:03hs.

Horas de mucha violencia transcurrieron en la localidad de Santa Rita, en 25 de Mayo, donde un hombre de 30 años golpeó brutalmente a su ex pareja, le robó plata y se atrincheró con su hija de un año en su casa. Incluso el violento, luego de amenazar a efectivos policiales y sus propios padres, intentó huir con la criatura.



Luego de varias intervenciones, los efectivos policiales de la localidad detuvieron al hombre y también a su hermano, quien colaboró con el intento de fuga y se resistió al operativo policial. También se incautó un arma blanca y el dinero denunciado como sustraído.



La menor fue recuperada sana y salva y se encuentra con madre.



Según detallaron fuentes policiales consultadas por este medio, la secuencia se empezó a descubrir poco antes de la 19 tras la alerta de una vecina del barrio Inundados. La mujer expresó que Yessica (30), su vecina, se había presentado en su casa solicitando ayuda.



Dijo que la ex pareja de ésta, Víctor Hugo F. (30) había llegado a la casa y empezado a agredir, por lo que tuvo que huir de la vivienda para que el hecho no pase a mayores. Fue en esa instancia que dejó a la pequeña.



Ante los efectivos policiales la mujer confirmó ese relato y detalló que había sido atacada a golpes de puño y también con un trozo de madera. En su denuncia amplió que luego de una discusión su ex empezó a romper sus pertenencias, le sacó 1500 pesos y la tomó del cuello, diciéndole “si hacés algo te mato, si llegás a hacer algo mato a mi hija también, te la voy a sacar y ya sabés cómo”.



En primera instancia los efectivos policiales se dirigieron a la casa de la mujer, pero el violento amenazó a todos con un cuchillo de carnicero. Incluso a sus padres, quienes llegaron al lugar y buscaron intervenir en la situación. En ese momento pusieron a resguardo al hijo mayor de la mujer -de 6 años- y la comisión decidió retirarse del lugar.



Fue entonces cuando se recepcionó la denuncia formal. Una médica la revisó y constató lesiones en el rostro, cuello, nuca y antebrazo. El niño también refirió que sentía un dolor en el brazo.



Los uniformados volvieron a la escena y, tras nuevas gestiones por la niña, otras vez fueron amenazados. El violento, que para entonces se había encerrado en la vivienda, amenazó a los gritos. “Acá nadie me va a sacar a mi hija, voy a matar a uno por uno de ustedes”, dijo, según lo que reportaron los efectivos. Se fueron por segunda vez.



Pero la situación no iba a quedar ahí. Los efectivos tomaron conocimiento de que el acusado había pedido un remís y pensaba salir de la casa, por lo que se dispuso un operativo cerrojo en la entrada a la localidad con varias comisiones.



Así el vehículo fue interceptado y el acusado y su hermano detenidos, aunque no sin ofrecer resistencia. Se incautó el dinero robado, un cuchillo y finalmente la niña pudo volver con su madre.