Frederic acusó a Bullrich por el envío de armas a Bolivia

sábado 24 de julio de 2021 | 6:02hs.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que hay “mucha documentación” en la investigación del envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri, cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, y remarcó que “está comprobado” que el armamento antitumulto encontrado en los depósitos del país andino fue comprado por la ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich.



“Hemos encontrado mucha documentación y también incoherencia entre la información documentada que dejó la Gendarmería y el (ex ministro de Defensa, Oscar) Aguad. Esas inconsistencias son datos que permiten ratificar esta denuncia de contrabando agravado”, sostuvo ayer en dialogo con la radio online Futurock.



Esta semana el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa “26.900 municiones de las 70.000 de fabricaciones militares anti tumulto” encontradas en los depósitos de la policía, que corresponderían al material enviado desde Argentina.



“Ya está comprobado que son de la partida que compró Patricia Bullrich para el G20 en 2018”, puntualizó la ministra.



También respondió a Bullrich, quién afirmó que Frederic debía informar “qué hizo” con este envío y remarcó que cuando el hecho ocurrió “ni siquiera sabía que iba a ser ministra” y se encontraba trabajando en Bogotá.



“Bullrich dijo eso cuando todavía no se sabía que estábamos presentando la denuncia, después de la presentación no volvió a hablar más del tema, porque está claro que todo ocurrió entre el 11 y el 13 de noviembre”, de 2019, recordó.



Y completó diciendo que la ex ministra “tiene en claro que se tiene que guardar y encontrar argumentaciones para la Justicia”.



Por otra parte, destacó que por la envergadura del material “no hay manera de que pudiera haber salido de manera legal” y recordó que Macri “en su momento apoyó (el golpe que derrocó a Morales) y ratificó la presidencia de Jeanine Áñez”.

Macri designó a su abogado

El ex presidente Mauricio Macri designó al ex fiscal Pablo Lanusse como abogado defensor en la causa en la que está acusado de haber participado de una maniobra de contrabando de material represivo a Bolivia. El ex mandatario presentó un escrito en el que se declaró víctima de una “persecución”, informó que estaba fuera del país y designó a Lanusse como su defensor particular.



El ex fiscal Lanusse ya oficia de abogado del ex jefe de Estado en otras causas.



Macri está imputado en este expediente junto a sus ex ministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y otros miembros de su gobierno por el supuesto contrabando agravado de municiones antitumulto y otros elementos represivos, el 12 de noviembre de 2019.