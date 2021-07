Covid-19: Corrientes prolonga las vacaciones de invierno

sábado 24 de julio de 2021 | 6:05hs.

La vecina provincia de Corrientes extendió las vacaciones de invierno para los estudiantes de todos los niveles de la educación por una semana más, hasta el 30 de julio, informó ayer el gobierno correntino.



El retorno a las aulas tendría que haberse dado este lunes 26 de julio tras dos semanas de descanso, pero eso no sucederá hasta el próximo 2 de agosto. La decisión se tomó ante la situación epidemiológica que vive esa jurisdicción ante la pandemia de Covid-19.



La medida fue establecida mediante el decreto 1654, firmado por el gobernador correntino, Gustavo Valdés.



La decisión abarca a todos los establecimientos escolares, tanto de gestión estatal como privada, informó el gobierno de esa provincia.



Al respecto, el gobernador Valdés señaló: “Se decidió extender una semana el receso invernal porque según nuestros datos se viene mucho frío. Buscamos bajar la movilidad y descomprimir el hospital de campaña”.



“Sabemos que hará mucho frío la semana que viene y preferimos que los chicos se queden en sus casas, para bajar la movilidad. Pero será sólo una semana, eso nos permitirá estar mejor y volver a retomar las actividades”, detalló.



Esto obedece a que varias localidades se encuentran en la Fase 3 de aislamiento por la cantidad de contagios, entre ellas la capital provincial.



Sobre cómo avanza la campaña de vacunación, indicó: “Estamos vacunando a buen ritmo. Esperamos la autorización y la distribución de la vacuna pediátrica para vacunar desde los 11 años a 17”.



Por su lado, el subsecretario de Educación, Julio Navías, precisó que se tomó en conjunto con el Comité de Crisis siguiendo criterios epidemiológicos.



A su vez, consultado sobre si el ciclo lectivo se extenderá una semana más en el mes de noviembre, Navías expuso que “por ahora no va a haber modificaciones, cuando nos reintegremos con los equipos técnicos lo vamos a analizar porque tiene que ver con cómo se desarrollan estos últimos meses de clases”.



Además, ratificó “el compromiso de seguir trabajando con la comunidad educativa en todas las actividades programadas con los contenidos mínimos”.



Sobre su situación sanitaria, la provincia de Corrientes indicó ayer que se registraron 663 nuevos contagios de coronavirus y once fallecimientos.



El reporte oficial indicó que en la ciudad de Corrientes ayer se detectaron 281 nuevos contagios.



El segundo gran foco de la enfermedad está desde hace semanas en la ciudad de Goya. Allí ayer se diagnosticaron 57 casos.



El resto de los pacientes fueron identificados en otros 23 municipios. En total, se acumulan 92.126 casos y 1.248 muertes por Covid-19 en Corrientes desde el inicio de la pandemia.



En Misiones

Consultados por El Territorio sobre la vuelta a las aulas prevista para este lunes en Misiones, desde el Ministerio de Educación informaron que se dará con normalidad.



De manera que el receso de invierno concluyó ayer y el lunes continúa la modalidad mixta, 50% de presencialidad y otro 50% de virtualidad.



“Cerramos una muy buena primera parte del año. Confiamos en continuar con esta dinámica que nos permite generar herramientas para una mayor normalidad posible”, acotó esta semana el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff.



En tanto, cabe resaltar que desde el 26 de julio al 6 de agosto en el nivel secundario habrá exámenes de mesas previas y para completar estudios.



“Las escuelas están trabajando prácticamente de manera normal, en algunos casos con presencialidad alternada pero en la dinámica del día a día creemos que es posible cerrar el año lo más cercano a la normalidad”, había señalado Sedoff.



En cuanto a la posibilidad de que las clases vuelven a ser 100% presenciales en toda la provincia desde agosto, incluyendo Posadas que concentra la mayor matrícula, el ministro habló de “una limitación objetiva que es el distanciamiento de metro y medio que tiene que existir entre los estudiantes adentro del aula, ese es el limitante principal a la cantidad de chicos que tienen que ir a la escuela, no es otro”.



“Hasta que el protocolo no se modifique no podemos aumentar la cantidad de chicos en la escuela”, finalizó.