Sereno recibió una feroz golpiza de parte de motociclistas

sábado 24 de julio de 2021 | 6:03hs.

Un hombre de 38 años, quien se desempeña como sereno en el barrio Irrazábal de la localidad de San Pedro, resultó con distintas lesiones de consideración al ser atacado con una botella por dos motociclistas.



El ataque se produjo en horas de la madrugada de ayer en el citado vecindario y el herido fue identificado como Natalicio De Olivera (38), quien lleva poco más de un mes como vigilador en la zona. A causa del ataque, la víctima recibió puntos de sutura.



En diálogo con este medio, Natalicio relató que en un momento dado, cuando caminaba por una de las calles internas del barrio, se le acercaron dos hombres en moto (a los que conoce) y sin mediar palabras comenzaron a golpearlo.



“Yo iba con mi mate, se acercaron Joel y Miguelito, gurisada acá del barrio. Sin hablar, sin que yo sepa de qué se trataba me dieron un botellazo, me salvó el termo con agua caliente que tenía con el cual me defendí, no me dijeron nada. Después del botellazo yo no vi más nada”, recordó el trabajador.



Por su parte, Gregorio Gallardo, quien también vigila el mismo vecindario comentó que “cuando miro veo que venía Natalicio con el rostro cubierto de sangre, me asusté, sentí mucha tristeza porque él es muy buenito, pregunté qué le pasaba y me contó que le habían golpeado. Yo llame a la Policía, sonaba y sonaba el teléfono y nadie atendió, fui a un kiosco y ahí volvieron a llamar, esperamos 40 minutos y no vino nadie. El dueño del kiosco lo llevó al hospital”.



Por este hecho, ayer por la tarde los vecinos del barrio Irrázabal tenían pensado reunirse para buscar soluciones ante los ataques que vienen sufriendo durante el último tiempo.