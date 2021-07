El dólar blue cerró con el valor más alto del 2021

sábado 24 de julio de 2021 | 6:02hs.

El dólar blue finalizó la última rueda de la semana con una suba de 50 centavos y operó a 185 pesos para la venta en las cuevas de la City Porteña, después de acumular 6 pesos de aumento desde el lunes. De este modo, sigue sin encontrar techo y se posiciona a 10 pesos de su récord histórico de $195 al que llegó en octubre del año pasado.



La moneda del sector informal había bajado su precio el martes 13 de julio por primera vez en ocho ruedas, pero desde el miércoles 14 su suba no da tregua.



El nuevo cepo 2021 al dólar contado con liquidación o CCL (con mayor caudal de operaciones), las tasas negativas y la mayor dolarización propia de los escenarios preelectorales pueden ser la explicación al despertar del dólar blue.



La divisa acumuló un incremento en el mercado informal que supera el 8% en lo que va del año. En julio esa suba se intensificó y el incremento es de 16 pesos. En caso de mantenerse esta tendencia, se encamina a ser la suba mensual más elevada del año.



De esta manera, la brecha con el tipo de cambio mayorista excede el 90% por primera vez en 6 meses (90,9%), mientras que la diferencia respecto del dólar minorista se ubica en 81,8%.



En este contexto no hay que dejar de lado que las restricciones a la compra del dólar oficial más los impuestos quitan demanda genuina a la moneda y hace que el volumen de transacciones se traslade a los dólares financieros en primera instancia y, con el nuevo cepo, al blue.



En tanto, el dólar oficial mayorista se negoció ayer con un incremento de un centavo en comparación con su último cierre, para quedar en un promedio de $96,42. La rueda del jueves mostró una suba de cinco centavos, ajuste que no sucedía entre semana desde el 15 de junio pasado.