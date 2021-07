“Un plazo fijo es el peor negocio, ni siquiera le gana a la inflación”

sábado 24 de julio de 2021 | 6:04hs.

“La mejor inversión que puede hacer una persona en este momento con esta inflación y un dólar tan vertiginoso es invertir en su activo más valioso: su propio cerebro”, disparó Daniel Adler, empresario financista y mentor en educación financiera.



El también conferencista, en diálogo telefónico con El Territorio, explicó que se volcó a ayudar a emprendedores y personas en general a desarrollar su potencial, luego de haber creado varias empresas, haber vivido en el exterior y regresar al país hace pocos años.



En su mirada, resalta que es imprescindible invertir en mejorar uno mismo para ver nuevas oportunidades. Y recuerda a modo de consejo, que tener el dinero inmovilizado, perdiendo valor, es un gran error.



“La realidad es la siguiente: el plazo fijo es el peor negocio, ni siquiera le gana a la inflación. Tener el dinero físico guardado también es una mala idea. Estar estancado con el dinero, sin que haga nada por nosotros, es perder”, comentó Adler.



Y diferenció: “La verdad es que hay muchas cosas para hacer con el dinero, pero primero se tiene que tener en claro algunas cosas. La primera es nunca darle los fondos para que los administre otra persona. Hay que aprender y ver la diferencia entre lo que es un pasivo y un activo. Un pasivo es algo que me quita dinero, un activo es algo que me suma”, diferenció el coach en temas empresariales.



Destacó así que una buena alternativa es invertir más en generar la marca personal y potenciar los negocios propios que sumen activos.



“Hay muchos casos donde la gente que estaba en relación de dependencia se volcó a ser dueños de pequeños o micro negocios, a trabajar para su marca personal. Elaborando productos, haciendo presentaciones en las redes sociales, buscando nuevas formas de comercialización”.



Adler, Ceo de Provalores una financiera, recordó que a pesar del duro panorama económico actual, también se están generando oportunidades interesantes producto de la creatividad de más personas que buscan como salir adelante.



“Esta pandemia hizo que, desde que comenzó hasta ahora, 1.700.000 personas bajen de clase media a clase baja, estamos hablando de muy poco tiempo. También hizo retroceder al sector pyme, provocó una inflación muy potente. Hubo una gran cantidad de despidos y desempleados. Pero con todo esto también empieza la oportunidad”, relató.



Así apuntó “dicen que la genialidad sale de la inspiración o de la desesperación, a veces sale más frecuentemente de la desesperación. Cuando un argentino se queda sin trabajo, busca amoldarse y estar mejor, tiene mucha creatividad”.



Formarse para ver

Adler distinguió que para desarrollar hábitos productivos, hay que dedicarles tiempo.



“Siempre recomendamos la creación de hábitos productivos, pasar tiempo de calidad, como levantarse un poco más temprano, invertir tiempo en nosotros, para acostumbrar a nuestro cerebro a estar enfocado y no dispersarnos”, dijo.



Y recomendó “adquirir hábitos productivos, de esa forma vamos a mejorar nosotros como personas, hay un principio que dice que nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Si partimos de esa base y empezamos a mejorar nosotros, vamos a tener el tiempo y la lucidez para poder ver oportunidades”, consideró.



Más educación financiera

Por otro lado, lamentó que en el país se tenga muy poco en cuenta el valor de la educación financiera. “La gente va tratando de aprender sobre educación financiera en donde puede. Lamentablemente no hay este tipo de formación, ni en la secundaria, ni en la universidad. Educación financiera no es saber de economía. Es saber cómo manejarse con el dinero y tener un proyecto para poder vivir de esos recursos. Es algo que es perfectamente alcanzable”, recordó.



Enfatizó que si bien la situación económica actual de la Argentina es compleja, hay que proponerse metas y desarrollar proyectos.



“Es una realidad que tenemos que afrontar porque no hay forma de hacernos los distraídos. ¿Cómo la afrontamos? Haciendo que el dinero trabaje para nosotros y ganando más dinero. Para eso tenemos que entender que el ahorro no es una actitud empresarial , no vamos a generar más dinero ahorrando”, explicó.



El entrevistado, que en su presentación destaca haber formado empresas en Israel, Ecuador, Estados Unidos y España, aconsejó finalmente a apuntar metas y ponerles plazos.



“Si entendemos la diferencia entre activo y pasivo y si entendemos qué es crear riqueza , cómo se crea una marca, ya estamos encaminados en alcanzar una meta. Una meta puede ser de acá a determinado tiempo, por ejemplo, de acá a un año tener un plan de comercialización, pensar en un nuevo packaging, tratar de ser mejor cada día”, aconsejó el formador.

Más valor en cada persona

Al explicar el valor del trabajo, Adler recordó que los tiempos cambiaron y una persona ya no se considera valiosa por estar varios años en una organización.



“Estamos en la era de la información, ya no es la era industrial. Los valores cambiaron, hoy el promedio de permanencia en el trabajo es de 4 o 5 años promedio, cuando antes era de 40 años. Hoy cualquier persona luego de los 38 años, tiene un 80% menos de posibilidades de ser contratada por una compañía, por ende es muy importante la creación de una marca personal”. Y resaltó que “cuando un cliente nos elige para vender un servicio o un producto, nos elige por el precio más bajo. En cambio si el cliente llega por nuestra marca ese cliente está comprando una promesa de calidad”.