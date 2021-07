Impulsan el cultivo frutal como opción económica entre pequeños productores

sábado 24 de julio de 2021 | 6:04hs.

En la diversificación productiva que Misiones levanta como bandera, la variedad de cultivos es una constante. En todas las chacras de la Tierra Colorada se realizan más de una actividad productiva, incluyendo en muchos casos la cría de animales.



Sin embargo, no siempre estas actividades están dedicadas a generar un ingreso económico. Es el caso de las frutas, pues si bien en cada terreno seguro hay un árbol de alguna especie, muy pocas veces esto se convierte luego en la generación de dinero para la familia.



Por esa razón, desde el Ministerio del Agro de la Provincia se está trabajando fuertemente en el desarrollo de cuencas y zonas productivas específicamente de frutas. Además, con capacitación y acompañamiento, se busca agregar valor y abrir esta posibilidad a un mercado que sostiene una gran demanda de manera constante.



Al respecto se refirió Paula Sánchez Kunin, directora de Fruticultura del Ministerio del Agro, quien adujo que “venimos trabajando varios frentes, estamos tratando de incentivar al productor de alguna forma de que empiecen a confiar en estos cultivos frutales como la palta, maracuyá, la vid, porque si pueden manejar bien su unidad productiva, pueden llegar a obtener buenos rendimientos y por ende, un buen ingreso”.



“Estamos realizando una serie de capacitaciones en la provincia, más que nada en manejo de cultivo, del suelo, la certificación, manejo sanitario, entre otros. Estuvimos realizando además lo que es la prevención de heladas, que es el principal enemigo”, dijo en diálogo con El Territorio. La funcionaria apuntó que se trabaja muy de cerca con las buenas prácticas agrícolas junto al productor. Asimismo, indicó que se realiza un acompañamiento económico con microcréditos, mediante el cual el productor puede realizar un cuarto de hectárea por ejemplo, que incluye plantines, fertilización, acompañamiento técnico, y demás herramientas necesarias.



Amplitud de mercado

Uno de los puntos más importantes a la hora de trabajar una producción es el valor agregado, que en este caso tiene que ver también con aquellos productores que se dedican a hacer dulces, mermeladas, y le dan una nueva utilidad a la fruta en sí. “En frutas tenemos diferentes alternativas, permite hacer estas transformaciones que le dan más valor al producto; además con la generación de cuencas se puede brindar una organización para abastecer al mercado, hay mucho potencial porque las condiciones agroclimáticas lo permiten, pero no es algo muy común, pero aquellos que se embarcan en el cultivo frutal tienen buenos resultados”, apuntó la directora de fruticultura.



En esa línea, mencionó algunas de las frutas que se producen en la provincia con muy buenas perspectivas: en Colonia Alberdi y Almafuerte hay importantes cuencas de banano, en Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo se está trabajando fuertemente con la producción de paltas, asimismo en lo que respecta a maracuyá, se viene apostando en la conformación de una cuenca en San Javier, Mojón Grande y Gobernador López. Candelaria, Gobernador Roca y Apóstoles son lugares donde se comercializa arándanos, mientras que la cuenca fuerte de ananá es en Colonia Aurora, donde también está la cuenca de mamón. También el Alto Uruguay se están animando a una nueva producción que es la pitaya, que es una novedad y de a poco los productores se están animando.



Entre mermeladas y jugos

Hay varios ejemplos en Misiones del amplio mercado que se abre cuando se le agrega valor a las frutas. En Jardín América, Graciela Rodríguez vende mermeladas de distintos sabores, siempre hecho con frutas naturales. “Actualmente estoy trabajando con maracuyá, mamón, naranja y mandarina, todo esto elaboro según la temporada”, dijo.



La mujer precisó que cada vez más gente prefiere mermeladas naturales, sin componentes agregados. “Yo apuesto a la producción artesana porque es esencial, no solamente se refleja esto en mi familia sino también en los que adquieren lo que hago, siendo cada vez más los que eligen este tipo de productos”.



En la misma localidad también está Carolina Gutiérrez, quien hace jugos naturales de pomelo, mandarina, naranja, limón, rosellas y mango con maracuyá, además proyecta vender de acerola y arándano. Acotó que trabajar con productos naturales es algo por lo que se puede dar lo mejor de sí mismo. “Se puede hacer un control de calidad tanto de calidad de la materia prima como de la elaboración, con el objetivo de lograr que el producto mantenga su calidad, en color y sabor”, manifestó.



En Ruiz de Montoya está Cristina Henkes, que ofrece jugo concentrado de rosella, aunque su principal producción es el criadero de pollos. Si bien es poca la actividad en el sector de la producción de jugo, Cristina tiene buena salida con lo que ofrece. “Había hecho y ya no me queda más, es algo que buscan mucho, por eso en este invierno sembré maracuyá para ver si resulta y poder vender en más cantidad”, aseveró.



Mientras tanto, Teresa Nonemacher, de Capioví, se dedica a este rubro hace más de una década y admitió que “he tenido buena producción y ventas, soy muy optimista, porque cada año que pasa pienso en positivo como para vender todo lo que ofrezco”. Actualmente Teresa incursiona en licores y vende en cinco variedades: yerba mate, rosella, batida de maní, níspero y citrus aperitivo. En cuanto a mermeladas, vende de rosellas, maracuyá, mango, mamón y quinoto en almíbar.

Jornadas técnicas y capacitación

La semana pasada, el Ministerio del Agro realizó una actividad con los productores de San Javier, Mojón Grande e Itacaruaré para avanzar en la conformación de una cuenca de maracuyá. Los productores del lugar recibirán en ese marco un microcrédito para aumentar la superficie cultivada e iniciar nuevas plantaciones con la adquisición de plantines de semilla híbrida y fertilizantes.



En tanto, también se realizó días atrás un encuentro con los colonos de Salto Encantado y Dos de Mayo para capacitarlos sobre el manejo del cultivo de la vid. Las jornadas técnicas contaron con especialistas que hablaron sobre el suelo, variedades y portainjertos, entre otras cosas. La provincia cuenta con 40 hectáres de este cultivo divididos en 50 productores.