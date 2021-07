El cruce en redes de Montaner y Mercedes Morán

sábado 24 de julio de 2021 | 6:00hs.

Ricardo Montaner es muy activo en las redes sociales y suele estar atento a las diversas opiniones que dan las personas sobre su participación y la de sus hijos, Mau y Ricky, en La Voz Argentina, el exitoso reality conducido por Marley por la pantalla de Telefe.



Ahora, el cantante salió a responderle a la actriz Mercedes Morán, que escribió en Twitter “me aburre la familia”, en referencia a los Montaner.



Los fanáticos enseguida apoyaron a la familia de músicos y pronto, Ricardo se sumó al recordar una frase de un popular poema: “Eso digo yo.... es tan corto el amor y tan largo el olvido”.



Pero la cuestión no terminó ahí. El intérprete de Me va a extrañar le escribió un contundente mensaje a Morán: “Y pensar que toda la familia que te aburre, se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene (su esposa) del carácter que le pones a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”.



De esta manera, Ricardo volvió a validar su posición de conciliador al mismo tiempo que defiende a su familia a capa y espada de las críticas. Esta vez, si bien aún Morán no respondió, entre los seguidores de la actriz, muchos también coincidieron con su crítica para la familia de cantantes. Y en ese contexto sorprendió el mensaje de otra actriz de peso. En respuesta al comentario de Morán, Verónica Llinás opinó de manera escueta pero contundente: “Ídem”.