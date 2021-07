10 años sin Amy, la voz que rescató al jazz y empoderó a las artistas mujeres

sábado 24 de julio de 2021 | 6:00hs.

Amy Winehouse, la fulgurante artista que a comienzos de este siglo revitalizó con su inigualable talento ritmos como el jazz y el soul, y recuperó espacios para las mujeres en el ámbito musical a través de su presencia escénica, era hallada muerta en su departamento de Londres el 23 de julio de 2011, a los 27 años, a causa de una excesiva ingesta de alcohol.



Dueña de una potente y expresiva voz que supo transmitir sus más profundos sentimientos, por la que se la llegó a comparar con las legendarias Billie Holiday y Sarah Vaughan; y de una ajetreada vida marcada por demonios internos que buscó eludir con el consumo de drogas y alcohol, esta artista rememoró en el amanecer del siglo XXI las trágicas parábolas de las grandes figuras femeninas de la historia del jazz.



Pero además, Amy Winehouse no sólo recuperó y proyectó en la nueva era sonidos que habían sido relegados por el pop y la electrónica para las nuevas generaciones; sino que además provocó una nueva forma de empoderamiento al permitir con su éxito la aparición de figuras como Adele y Lady Gaga, entre otras.



Su sorprendente voz, su desgarradora pluma para expresar su sentir, la sinceridad de su arte y su estética fueron las grandes claves de un éxito coronado con su monumental y multipremiado segundo disco, Back to Black, producido por Mark Ronson, tras su debut de 2003 con Frank.



La áspera canción que le dio el título al disco, la confesión y declaración de principios de Rehab o la dolorosa You know I’m not good son algunas de las composiciones que recordaron al sonido Motown (firma dedicada a la música afroamericana), aunque con un grado de crudeza y honestidad más cercano a la canción jazz cultivada por Holiday y Vaughan, entre otras divas del género.



“Era una persona hermosa, muy dulce y un talento como cantante, muy original”, la definió ante Télam su guitarrista Robin Banerjee en su visita al país en 2017 para sumarse a los shows tributo que realizaba la local La No Rehab Band.



“La música que Amy escribió es muy poderosa. La gente las relaciona con cosas que pasan en sus propias vidas”, añadió en esa ocasión el músico, quien consideró que las canciones de la joven cantautora tenían “letras dulces, pero fuertes a la vez” y que habían traído “de nuevo el sonido de Motown, pero además un sonido nuevo que inspiró a nuevas cantantes”.



La cantante María Barceló, quien aportó su voz a La No Rehab Band, y la actriz e intérprete Mariú Fernández son dos de las artistas de nuestro país que abordaron en su momento la obra de Amy Winehouse. No es causal que ambas cantantes hayan coincidido, al igual que como también había confesado en la citada entrevista el guitarrista Banerjee, en que la primera vez que escucharon a la diva británica creyeron que se trataba de una mujer de raza negra, acaso como una proyección de la imagen de aquellas grandes históricas figuras de la escena del jazz.



“La primera vez que la escuché pensé que era una morena afroamericana. Después, me encantó su propuesta musical porque eran géneros que no se estaban escuchando tanto a nivel mundial y logró un sonido particular, como en los años 50 pero moderno al mismo tiempo. Me pareció súper interesante esa cosa atemporal y esa estética pin-up muy marcada”, dijo a Télam Barceló, y siguió: “Abrió un camino muy fuerte porque antes de ella la mujer artista era pop o era jazz y no la escuchaba nadie. Ella abrió una puerta gigantesca metiendo el jazz, el reggae, el ska, el pop, todo englobado en un mismo paquete. Hoy el soul en Argentina tiene mucho más peso y creo que un poco es por Amy”.



Su legado enorme para su corta carrera evidencia su espíritu adelantado y antiguo a la vez, y el sabor agridulce de que partió cuando tenía tanto para dar.