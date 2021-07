El ultimátum de Sean Penn para que el elenco de Gaslit se vacune contra el coronavirus

sábado 24 de julio de 2021 | 6:00hs.

El actor Sean Penn puso un ultimátum al elenco de la serie Gaslit, centrada en las historias no contadas del Watergate, y advirtió que no regresará al set de filmación hasta que todo el equipo reciba las vacunas para el coronavirus.



Aunque NBCUniversal, el estudio responsable de la serie que se estrenará en la cadena Starz en Estados Unidos, impuso vacunas obligatorias para los miembros del elenco y el equipo de ‘Zona A’ (los que están muy cerca durante la producción) y proporcionó una clínica de vacunación en el lugar, los representantes de Penn confirmaron su decisión, según el sitio especializado Variety.



El actor busca reglas más estrictas que las aplicadas hasta el momento por el estudio, y así incluir a personas que se encuentran fuera o en las proximidades de la Zona A. Su posición se produce luego de un gran aumento en los casos de virus cuando la variante Delta, altamente contagiosa, se propaga por Estados Unidos.



Costear las vacunas

Para lograr su objetivo, el actor de Río místico y Milk se ofreció a facilitar la vacuna para todos, sin cargo, a través de su organización sin fines de lucro Community Organized Relief Effort.



Gaslit, la serie en etapa de rodaje, está centrada en las historias no contadas y los personajes olvidados de Watergate, donde Penn interpretará al fiscal general John Mitchell, el asesor más confiable y mejor amigo de Nixon en ese momento.



Por su parte, Julia Roberts se pondrá en la piel de Martha Mitchell, una de las primeras en hacer sonar públicamente la alarma sobre la participación de Nixon en Watergate, a pesar de su afiliación al presidente a través de su esposo, John Mitchell.



Compromiso social

Desde que comenzara la pandemia, el ganador de dos Oscar, se ha volcado en el combate contra el virus.



En abril de 2020, por ejemplo, colaboró junto con el gobierno de Los Ángeles en la apertura de un centro hospitalario para la realización de pruebas diagnósticas.



Además, en su muro de Twitter, son frecuentes los mensajes del actor relacionados con el proceso de vacunación y los datos epidemiológicos.



En esta línea, el pasado día 17, el propio Penn compartía un tuit en el que mostraba su convencimiento sobre la seguridad de las vacunas y bromeaba sobre otros posibles beneficios:



“Como anécdota, me han dicho que las vacunas no sólo son totalmente seguras, sino que también ayudan a quemar peso. Más saludable y delgado en una sola dosis”, escribió.



El mensaje de Penn como personaje público no pasa inadvertido en Estados Unidos, un país en el que el proceso de vacunación se ha estancado como consecuencia del escepticismo que impera en un porcentaje no pequeño de la población. Desde abril, el ritmo de vacunación a locales en Estados Unidos ha caído dos tercios, advierten las autoridades de salud.



Gran contribución

A través de su organización sin fines de lucro, Community Organized Relief Effort, Penn ha proporcionado uno de los mayores lugares para realizar test de diagnóstico en Los Ángeles, ha conseguido que se administren más de 1,6 millones de vacunas y realizado más de cinco millones de pruebas de detección en varios puntos del país del Norte como Chicago, Georgia, California, Washington D.C., Carolina del Norte, Nueva Orleans y en la reserva indígena de los navajos.



Recientemente, en su paso por el Festival de Cannes para presentar la película Flag Day, el intérprete criticó duramente la gestión de la pandemia llevada a cabo por la Administración de l ex presidente Donald Trump, asegurando que sintió como “si alguien con una ametralladora disparara a las comunidades más vulnerables desde una torreta en la Casa Blanca”.



Y añadió: “Hubo mucha información falsa, medias verdades e insultos y en ningún momento hubo un esfuerzo de integridad por parte del Gobierno en adquirir vacunas hasta que Trump salió”. Con la victoria de Biden, “tenemos la impresión de que sale el sol”.



El intérprete que se ha puesto en el rol de director en seis peliculas, también en su paso por Cannes reflexionó sobre este grave momento que atraviesa la humanidad con la pandemia de coronavirus y sus múltiples consecuencias.



“Vivimos en una época en la que el precio que ha pagado la humanidad es enorme y por desgracia mucha gente no demuestra ninguna empatía al respecto. Todos tenemos nuestra propia naturaleza, defectos, y corremos el riesgo de seguir así si no hacemos algo diferente”.