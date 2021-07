Qué ver, leer y escuchar

sábado 24 de julio de 2021 | 6:00hs.

Violet and Finch

Netflix



Dos adolescentes luchan con las heridas emocionales y físicas de su pasado. Juntos, descubren que hasta los momentos más pequeños pueden ser relevantes. Una historia de amor protagonizada por Ellen Fanning y Justice Smith.



La casa del terror

Amazon Prime



Harper, una adolescente que acaba de romper con su novio, decide salir de fiesta con sus amigas en Halloween. Se juntarán así varios jóvenes que deciden entrar en una casa encantada que desata los peores miedos de cada uno.



El juego de Ripper

Isabel Allende



“Mi madre todavía está viva, pero la matarán el Viernes Santo a medianoche”, le advirtió Amanda al inspector jefe y éste no lo puso en duda. La mujer estaba cautiva en algún punto de los dieciocho mil kilómetros de la bahía de San Francisco y tenían pocas horas para encontrarla.



Después

Stephen King



Cuando una inspectora de Policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder sobrenatural tal vez es demasiado alto.



Here comes the shock

Green Day

La banda lanzó en febrero ‘Here comes the Shock’, cuyo clip se destacó por contar como protagonista a la cofundadora de Punk Rock Aerobics, Hilken Mancini, quien brinda una fuerte clase de baile siguiendo el ritmo del tema. Un tema que hizo estallar las redes.



Peli (remix)

Corsario



El dúo Corsario presenta su nueva versión de ‘Peli'. Se trata de un remix para este single lanzado en 2019. En esta ocasión, se trata de una ‘slowed versión’, ralentizada y experimental, que reafirma la búsqueda del dúo de sonidos que representen su identidad.