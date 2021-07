Paraguay "expulsará" a la misión argentina de DD.HH que buscaba a menor desaparecida

viernes 23 de julio de 2021 | 20:44hs.

A cinco días de llegar a Paraguay para buscar información sobre una menor desaparecida hace meses, una misión de miembros de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos de Argentina fue detenida hoy en el país vecino y, según la Dirección General de Migraciones, serán expulsados de manera "inmediata" por intentar visitar la zona donde opera una guerrilla y desapareció la adolescente.

"Fueron demorados y puestos a cargo de Migraciones. Ellos tendrían que haber avisado el día y la hora para que los podamos acompañar porque, como dije, es un lugar de alta peligrosidad", aseguró el teniente coronel Luis Apesteguía, vocero del Comando de defensa Interna, tras detener al grupo de argentinos en un control en cerro Guasú, en la zona del monte fronteriza con el estado brasileño de Mato Grosso.

Por su parte, la titular de la Dirección General de Migraciones de Paraguay, María de los Ángeles Arriola, le confirmó al diario ABC Color que los argentinos serán expulsados del país y que se realizará de manera "inmediata", probablemente mañana sábado, luego que se cumplan todos los trámites correspondientes.

Sin embargo, Darío Machado, de la Asociación contra la violencia institucional de Argentina y miembro de la misión, explicó a Télam que aún después de la detención y mientras los "escoltan a Asunción", la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo militar encargado de perseguir a la guerrilla en el país vecino, no les ha presentado ninguna documentación oficial.

"No nos han presentado ninguna orden oficial de Migraciones que diga que estamos siendo expulsados de Paraguay", aseguró el dirigente, quien agregó: "Nos están expulsando por injerencia en asuntos nacionales, no por venir a obstruir la función pública. Es decir, por venir a buscar a la menor, cosa que el Estado paraguayo no es capaz de hacer porque es responsable de su desaparición".

La menor desaparecida es Carmen Elizabeth, hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), presos políticos en su país desde 2004.

La adolescente de 15 años nació en Paraguay, pero vivía hace varios años en Misiones, Argentina, con gran parte de su familia. En septiembre del año pasado viajó a Paraguay con su tía Laura y con sus primas María Carmen y Lilian, ambas de 11 años y nacidas en Argentina, a visitar a familiares a un campamento del EPP.

Sus dos primas fueron asesinadas en un operativo de las FTC, primero celebrado por el Gobierno paraguayo de Mario Abdo Benítez, como un golpe a un campamento guerrillero y luego cuestionado por organizaciones humanitarias de Paraguay y el mundo por el acribillamiento de menores.

Dos meses después, Carmen Elizabeth, más conocida como Lichita, desapareció y aún hoy no se sabe nada de ella, aunque organizaciones sociales argentinas y paraguayas han pedido en reiteradas ocasiones una investigación a fondo e independiente para hallarla.

Al igual que Machado, Pablo Pimentel, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza y otro miembro de la misión argentina, también desmintió la versión oficial dada por autoridades paraguayas.

Según afirmó, la misión sí informó cuáles serían sus movimientos en el día de hoy: "Esta mañana le hicimos saber al Ministerio del Interior quiénes éramos los siete más el abogado (local que contrataron), contamos a dónde íbamos y por qué caminos íbamos a ir, para que avisen a la FTC. Igual nos llevan como detenidos-demorados", explicó en un audio circulado a la prensa.

"Le vamos a pedir a (el premio Nobel de la Paz) Adolfo Pérez Esquivel que hable con el presidente. Si no modifican el acta vamos a ir a la comisaría local a denunciar el hecho. Y después vamos a ser escoltados a Asunción y ahí veremos, pero habrá campaña internacional. Si podemos revertir esta situación, la idea es salir mañana a buscar información" sobre Lichita, agregó, en referencia al objetivo principal de la misión.