Sereno de un barrio de San Pedro recibió una golpiza en manos de dos sujetos en moto

viernes 23 de julio de 2021 | 13:27hs.

En horas de la madrugada de este viernes un violento ataque preocupó a los vecinos del barrio Irrazabal de la localidad de San Pedro. Dos sujetos increparon y golpearon al sereno, que cumplía con su recorrido habitual cuando fue herido con una botella.

Los habitantes aseguran haber esperado 40 minutos a la Policía que -dicen- nunca llegó y fue un vecino el que acercó al herido hasta el hospital local, donde recibió los primeros auxilios.

Natalicio De Olivera (38) se desempeña como sereno en un sector del mencionado barrio, donde además trabaja otro personal de seguridad a fin de brindar protección y atender cualquier hecho que atente contra las familias. Hace poco más de un mes está llevando adelante la tarea, sin mayores inconvenientes, hasta anoche.

Él mismo relató que en un momento dado, cuando caminaba por una de las calles internas se le acercaron dos hombres en moto (a los que conoce), y sin mediar palabras comenzaron a agredirlo provocandole heridas en el rostro.

Pese al dolor por un corte en la parte superior del labio, donde recibió seis puntos de sutura, el trabajador habló con El Territorio y brindó detalles de lo ocurrido.

"Yo iba con mi mate, se acercaron Joel y Miguelito, gurisada acá del barrio. Sin hablar, sin que yo sepa de qué se trataba me dieron un botellazo, me salvó el termo con agua caliente que tenía con el cual me defendí, no me dijeron nada. Después del botellazo yo no vi más nada", recordó De Olivera, quien fue socorrido por su colega.

Por el comportamiento de los autores de la golpiza, estarían bajo el efecto de algún estupefaciente y estos datos fueron suministrados al personal policial en el hospital cuando el hombre estaba siendo atendido ya que "pese a los insistentes llamados la policía nunca llegó al lugar".

"Cuando miro veo que venía Natalicio con el rostro cubierto de sangre, me asusté, sentí mucha tristeza porque él es muy buenito, pregunte que le pasaba y me contó que le habían golpeado. Yo llame a la policía, sonaba y sonaba el teléfono y nadie atendió, fui a un kiosco y ahí volvieron a llamar, esperamos 40 minutos y no vino nadie. El dueño del kiosco lo llevó al hospital", señaló Gregorio Gallardo, quien vigila otro sector del barrio.

Si bien se desconoce el motivo por el cual la fuerza de seguridad no acudió al lugar, los serenos solicitan se detengan a los autores y se atienda ante este tipo de llamados. "Creo que si estamos llamando a la policía es porque algo pasa, sería muy importante que vengan a ver porque nosotros estamos expuestos y así es complicado seguir trabajando, no puede ser que suene y suene el teléfono y nadie atienda y después no vengan", finalizó De Olivera.

Esta tarde los vecinos mantendrán una reunión a fin de dar a conocer el hecho y buscar alternativas para prevenir ataques de violencia contra los serenos y que en el caso de Natalicio se le abone un seguro, cobertura de la cual carece hasta el momento.