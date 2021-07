Zielinski: “El VAR trajo más problemas”

viernes 23 de julio de 2021 | 6:01hs.

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, dijo ayer que, de la manera con que se aplica, el VAR “aportó más problemas que soluciones” al fútbol y que prefiere el sistema que regía antes de la llegada de la tecnología.



“Así como está ahora, en especial en Sudamérica, aportó más problemas que soluciones y hubo equivocaciones muy evidentes. Me cuesta entender que situaciones muy simples a la vista de una gran mayoría sean tan complicadas para un grupo que tiene toda la tecnología a disposición. Además, todo dura demasiado, distorsiona el juego. Hacés un gol y hasta después de un montón de minutos no sabés si te lo cobran a no”, agregó .



Luego el Ruso puntualizó: “No mejoró lo anterior, que también tenía o tiene errores pero era más normal. Es difícil que cinco, seis o siete personas no vean cosas que sean claras como pasó en estas semanas”.



Por último agregó que “si se va a aplicar tiene que ser más ágil y se tienen que capacitar las personas que lo implementen. Así, prefiero lo anterior”.