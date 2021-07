Artesanos pugnan por un lugar dentro del circuito comercial

viernes 23 de julio de 2021 | 6:00hs.

En el casco céntrico de Posadas, un grupo de artesanos se unió en protesta pacífica con el fin de hacer visible un pedido: “que los dejen trabajar e instalarse dentro del circuito comercial”, según destacaron a El Territorio.



Son alrededor de siete artesanos urbanos que comparten la esquina de las calles Bolívar y Colón. Allí, instalados con sus stands, cada uno cuenta con un cartel que reza: “Soy artesano, vivo de esto. Me manifiesto en forma pacífica por el derecho a trabajar”. Aluden que desde 2008, cuando la ordenanza municipal 2299 de venta ambulante los llevó a trasladarse al Paseo Bosetti y otros puntos de la ciudad, la venta disminuyó considerablemente y al ver perjudicada su fuente de ingresos volvieron a trasladarse al centro. Luego de varias manifestaciones, consiguieron permiso para trabajar allí, pese a la normativa.



Sin embargo, desde hace un tiempo, “nuevamente nos corrieron; y así trabajamos corriendo de un lado a otro. Pero, teniendo en cuenta también la pandemia, estamos llevando a cabo esta lucha de manera más visible, para que nos den el permiso de trabajar dentro del circuito comercial”, aseguró Lilia Morel, quien se dedica a la artesanía urbana hace más de 30 años.



“Queremos seguir manteniendo el mismo espacio que en su momento el municipio nos otorgó. Es un espacio muy reducido en el que trabajamos juntos, nos arreglamos”, explicó la trabajadora. “Nos tienen que dar un lugar mejor que el Bosetti porque venimos de ahí y allá no vendemos, no circula gente y nos nos sirve estar instalados ahí. Queremos estar dentro del circuito comercial”, aludió haciendo hincapié en que desean volver a la plaza 9 de Julio, como antes del 2008; y en caso de nos ser posible, esperan consensuar un lugar dentro del circuito de comercio.



Por su parte, Nora Todaro, a cargo del Departamento de Artesanía de la Municipalidad de Posadas, señaló que “en el paseo Bosetti, un grupo muy importante va a trabajar de lunes a viernes y vive de eso. Se trata de un lugar abierto y gratuito para todos los que desean trabajar. Además, en el microcentro siempre hubo artesanos que trabajaron de manera independiente y aislada y no se sumaron a nigún grupo, porque no les interesó la forma de venta”.



Sin embargo, esta ocupación del espacio público no está contemplada por la ordenanza vigente: “Actualmente, para que el espacio sea ocupado se necesitan permisos especiales. Desde hace años, estos trabajadores vienen en esa lucha de volver a la plaza, no me parece que no sea posible. Si se da, bienvenido sea, pero siempre cumpliendo con las normas y legislación vigente”. Mientras tanto, la normativa no permite la instalación de puestos ambulantes en algunos sectores de la ciudad.



Por ahora, en Posadas, además del Bosseti, la Feria de la Costanera, Villa Urquiza y Santa Rita son algunos de los que sí están autorizados para la venta ambulante.