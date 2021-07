Los Rolling Stones lanzan la gira pospuesta por el Covid-19

viernes 23 de julio de 2021 | 6:00hs.

No los frena nada, ni siquiera una pandemia. Los Rolling Stones anunciaron que vuelven al ruedo. Retomarán la gira por Estados Unidos que habían pospuesto por el Covid-19.



Todo empezará en Saint Louis, el 26 de septiembre, y se extenderá hasta el 20 de noviembre. Pero eso no es todo: a lo que ya tenían pautado, le agregaron tres fechas más.



“Estamos encantados de poder anunciar las fechas reprogramadas para la gira estadounidense de los Rolling Stones 2020, ¡que ahora continuará este otoño!”, comunicaron en sus redes sociales. Y agregaron: “Queremos agradecerles a todos por su paciencia durante este momento tan difícil y sin precedentes. Todos los boletos comprados previamente serán aceptados en las fechas reprogramadas. ¡También hemos añadido algunas fechas nuevas! La preventa de la lista de correo de los Stones para los espectáculos de Nueva Orleans, Los Ángeles y Las Vegas comenzará el miércoles 28 de julio”.



“Quiero verlos a todos allí. No puedo esperar”, aseguró Mick Jagger en Twitter acerca de la reprogramación que demoró más de lo pensado.