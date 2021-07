Pampita dio a luz a su quinto hijo, una niña que nació por parto natural

viernes 23 de julio de 2021 | 6:00hs.

Carolina ‘Pampita’ Ardohain fue mamá por quinta vez. Ayer nació su primera hija con Roberto García Moritán.



Así lo confirmó Luciana, la madrina de la beba, en comunicación con Nosotros a la mañana (Canal 13). “A la madrugada empezó el trabajo de parto y nos juntamos con algunas amigas para conocer las novedades. Es una valiente. Estamos debatiendo si es Cáncer o Leo”, expresó emocionada y envuelta en una gran alegría la joven cercana a la familia.



La modelo se había hecho una ecografía el miércoles al mediodía y el médico le explicó que hasta la semana que viene no iba a tener novedades.



Sin embargo, en las últimas horas todo cambió. Después de cumplir con su labor en La Academia (eltrece) se trasladó a su departamento y le pidió a su esposo que volviera cuanto antes porque tenía algunas contracciones.



Su obstetra la mandó a caminar y junto al empresario dieron algunas vueltas en una plaza de Palermo.



Cuando el malestar se hizo muy fuerte, no dudó en agarrar su bolso e ir a internarse. Ayer a las 9.30 ingresó al quirófano y dio a luz a la pequeña por parto natural.



Su círculo íntimo había asegurado que Paz, Sofía, Inés, Lola, Mía y Emma eran algunos de los nombres que barajaba la pareja como opciones para nombrar a la beba. El nombre de la pequeña siempre fue un misterio, pero finalmente eligieron llamarla igual que su mamá: Ana Carolina Moritán Ardohain. Así lo contó el Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana, donde también anunciaron su llegada.



Ignacio Pérez Tomasone, el obstetra de la diosa de las pasarelas, dijo que madre e hija están en perfecto estado de salud: “Fue un parto hermoso. La gorda es hermosa. Ya le están haciendo los controles pertinentes como a cualquier recién nacido. Todo está bien encaminado. Roberto presenció el parto y no se desmayó. Estuvo impecable. Fue muy emotivo, prefiero no entrar en detalles”.



También agregó que Ana se prendió a la teta rápidamente y que no duda de que su paciente vuelva rápidamente a su actividad laboral. “Es una mujer que no para, va de un lado a otro. Su cuerpo se lo permitió y no tuvo necesidad de hacer reposo. Fue un parto vaginal sin complicaciones y seguramente no va a tardar en volver al trabajo. No me la imagino quieta en la casa”, cerró.



Este embarazo tan deseado fue confirmado el 17 de enero, día en el que ella cumplió 43 años. Lo gritó a los cuatro vientos en una ceremonia frente al mar, en México, donde pinchó una piñata con la leyenda ‘¿Boy or Girl?’, que develó finalmente que esperaban una nena.



Horas antes de ser internada, Ardohain dio una entrevista en Intrusos (América) y habló de la ilusión que le generaba tener un parto respetado y vaginal: “Quiero que sea un momento mágico, que se respete la conexión y que pueda tener en mi pecho el máximo de tiempo posible después de que nazca; son cosas muy, muy chicas, pero que son significativas para mí para ese momento”.



Cuando ingresó al centro de salud para hacerse los chequeos, aprovechó y visitó la habitación en la que hoy tendrá a su beba. Su marido fue quien compartió en redes sociales algunas fotos del lugar.



Esta es la quinta hija de la conductora, que ya es madre de Bautista, Benicio, Beltrán y Blanca (que murió en 2012). Por su parte, el ahora candidato a legislador es papá de Santino y Delfina, fruto de su relación con la empresaria Milagros Brito.