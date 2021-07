“Es mentira que los pobres no llegan a la universidad”

viernes 23 de julio de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que “es mentira que los pobres no llegan a las universidades” y destacó que “el mayor número de alumnos” en esas casas de altos estudios son la “primera generación de universitarios en sus familias”, al encabezar el acto por la ampliación de las Becas Manuel Belgrano.



“Hay que tener cara para decir que los pobres no llegan a la universidad. Así cómo pudo parar proyectos para evitar que las universidades de Gran Buenos Aires crezcan. He visitado varias y todas tienen ese común denominador de que el mayor número de alumnos son primera generación de universitarios en sus familias”, subrayó el mandatario durante la actividad que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (Unaj).



La frase de Alberto Fernández hizo referencia a cuando la exgobernadora y ahora precandidata a diputada por Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, afirmó que “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”.



Con la ampliación, el beneficio destinado primeramente a 12000 alumnos llegará a 24 mil estudiantes de hasta 30 años, en el caso de ingresantes a nuevas carreras, y hasta 35 para avanzados en sus estudios, y cuyos ingresos en el grupo familiar sean inferiores a tres salarios mínimo, vital y móvil.



El presidente explicó que “estas becas están programando el futuro de la Argentina” ya que promueven que “se estudie lo que la Argentina necesita que se estudie”.



Alberto Fernández viajará a Perú

El presidente viajará a Lima, Perú, para participar de la asunción del mandatario electo de ese país, Pedro Castillo, programada para el 28 de julio.



Junto al jefe de Estado viajará el canciller Felipe Solá y la participación oficial en el acto de transmisión del mando en tierras peruanas coincidirá con los festejos por el Bicentenario de la independencia. Para la Argentina, el aniversario por los 200 años de la declaración de Perú como país independiente está vinculado a la figura de José de San Martín.