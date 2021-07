Cinco misioneros tramitan su DNI no binario

viernes 23 de julio de 2021 | 6:04hs.

El año pasado El Territorio contó la historia de Lisando Lombardi, el primer misionero en lograr vía administrativa que el Estado provincial lo reconozca con una nueva partida de nacimiento como persona no binaria.



Ahora, el Estado nacional se sumó a garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninos ni masculinos y les garantizará DNI según la percepción que manifiestan.



En esa línea, la titular del Registro de las Personas de la provincia de Misiones, Virginia Soto, señaló en el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 cómo es el proceso: “Se debe iniciar el trámite en el Registro de las Personas con una nueva partida de nacimiento con esta autopersepción y le consignamos lo que la persona manifiesta”.



“En Misiones tenemos cinco casos de personas no binarias que nos solicitaron la palabra no binaria, no binaria igualitaria y en otros casos nada. Esta letra X es como la letra comprensiva de los no identificados con un montón de autopercepciones. Estos casos ya tienen trámite tomados y comenzarán a salir sus DNI con esta nueva nomenclatura”, indicó la funcionaria.