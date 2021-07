Por error, recibió dos veces el primer componente de la Sputnik V

viernes 23 de julio de 2021 | 6:05hs.

Una situación insólita, y hasta el momento inédita en Misiones, ocurrió esta semana en San Pedro, donde un hombre recibió dos veces el componente 1 de la vacuna contra el Covid-19. Se trata de Eldor Heizenrreder (61), quien concurrió al vacunatorio de Zona Nordeste de Salud tras ser notificado vía mensaje que ya estaba disponible la segunda dosis de la vacuna de origen ruso. Cuando llegó al lugar, y pese a aclarar que debía recibir la segunda dosis, le aplicaron en el mismo brazo que la vez anterior el componente 1.



Según relató, fue inmunizado con la primera dosis el 8 de abril y el pasado lunes 19 de julio tenía el turno para la segunda vacuna de la Sputnik V. Lo insólito es que le reiteraron el componente y se analiza si a consecuencia de ello su cuadro de salud (tiene diversas comorbilidades) se complicó.



Según explicó Heinzenrreder, ayer se encontraba con mucha tos y pidió asistencia para ser atendido por un cardiólogo. Al ser de escasos recursos, tanto él como su esposa están preocupados por todo el gasto que les significa ir a hacerse los controles médicos, ya que el hombre no puede caminar mucho porque usa muletas. Tampoco tiene vehículo y cada viaje al hospital le significa más de 500 pesos en taxi.



En diálogo con El Territorio, Wilma Cesa, esposa de Eldor, detalló: “La vacunadora no le prestó atención pese a que él expresó que era para la segunda dosis. Cuando llegó a casa, después de vacunarse, le quiso dar como una parálisis, se le adormeció el cuerpo de un lado. Nos parece una irresponsabilidad porque él es discapacitado”.



Ante esos síntomas, el hombre recibió atención médica en el hospital local y por presentar patologías de base, fue derivado al Hospital Samic de Eldorado, donde estuvo en observación unas horas.



Problemas cardíacos

“Hace ocho años sufrí un infarto y me pusieron un stent, nunca tuve que ir a controlarme por problemas de presión, creo que estos síntomas no tienen que ver con eso”, contó.



“Tengo que ir todos los días a medirme la presión y controlar la saturación de oxígeno en sangre. Con la primera dosis no tuve ninguna reacción, ahora siento un hormigueo en el brazo izquierdo. Tengo indignación porque la vacunadora no escuchó cuando le decía que la segunda dosis”, dijo.



Sin embargo, ante esta situación, no desalienta la campaña de vacunación, todo lo contrario, asegura que es una herramienta muy importante, pero pide responsabilidad. “Tienen que ir a vacunarse todas las personas, pero que antes de aplicar se verifique bien y no se ignore la advertencia del paciente como se hizo en mi caso”, señaló.



De acuerdo a fuentes de Salud Pública consultadas por este medio, una vez que corroboraron que efectivamente le correspondía la segunda dosis, de inmediato procedieron con los protocolos para este tipo de situaciones, dando aviso a las autoridades respectivas, reconociendo que hubo un error que no debió ocurrir. Y la vacunadora debió presentar un descargo explicando los motivos del error.



Actualmente los encargados de la vacunación en la localidad están realizando el seguimiento del caso ya que no se sabe si la reacción que sufrió el hombre se debería a la aplicación del mismo componente o a sus patologías de base.



En el país no es la primera vez que hay polémica en torno a la vacunación. El mes pasado en Lago Puelo, Chubut, 30 vacunas que estaban vencidas se aplicaron en vecinos del lugar. Esa vez las autoridades de salud informaron que una vez vencida la dosis no tiene efectos adversos, pero no se genera inmunidad, por lo cual debieron ser vacunados otra vez.



Y en mayo, una mujer de Moreno, Buenos Aires, denunció que le colocaron la primera dosis de Sputnik V y la segunda de Sinopharm.