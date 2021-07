Rudi vuelve al Turismo Pista

viernes 23 de julio de 2021 | 6:01hs.

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak confirmó ayer que vuelve a la Clase Tres del Turismo Pista desde la 5ª fecha que se disputará en el Autódromo de Concepción del Uruguay el 31 de julio y 1 de agosto.



El misionero volverá a manejar el Nissan March que venía utilizando Juan Garavaglia, siempre bajo atención del Febase Perfomance Jorge Baliñas, con los motores de Néstor Lazarte y lucirá el N° 7 en sus laterales.



En la Clase 3, Bundziak disputó 10 competencias, logró una pole, ganó una serie, se subió dos veces al podio y alcanzó una victoria. Esa único triunfo la logró con el Nissan March en el Autódromo de Olavarría, dándole a la marca su primera victoria en la categoría.



“Con el equipo seguíamos trabajando desde abajo en las radios, analizando las cámaras y testeando los autos. Ahora quedó libre el auto y me invitaron y como no coincide con las fechas del TC Mouras vamos a estar presente. Me va a servir para mantenerme en ritmo”, indicó el piloto de Iguazú.



La 5ª fecha de la Clase 3 del Turismo Pista se disputará en el Autódromo de Concepción del Uruguay el 31 de julio y 1 de agosto.