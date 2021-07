Se triplicaron los casos de Covid-19 en Estados Unidos

viernes 23 de julio de 2021 | 6:02hs.

Los casos de Covid-19 se triplicaron en Estados Unidos en dos semanas en medio de una avalancha de desinformación sobre las vacunas, lo cual está presionando a los hospitales y extenuando a los médicos.



“Nuestro personal está frustrado’’, comentó Chad Neilsen, director de prevención de infecciones en UF Health Jacksonville, que tuvo que cancelar cirugías y otros procedimientos después de que el número de pacientes hospitalizados con coronavirus, en su mayoría no vacunados, aumentó a 134 en sus dos sedes, frente a un mínimo de 16 a mediados de mayo.



“Están cansados. Están pensando que esto es algo por lo que ya pasaron, y hay algo de enojo porque sabemos que esta es una situación en gran parte prevenible y la gente no está aprovechando la vacuna”, afirmó.



En todo Estados Unidos, el promedio móvil de siete días de casos nuevos diarios aumentó durante las últimas dos semanas a más de 37.000 el martes, frente a menos de los 13.700 registrados el 6 de julio, según datos de la Universidad Johns Hopkins.



Delta y miedo a vacunarse

Las autoridades de salud culpan del repunte a la variante delta y a la desaceleración de las tasas de inoculación.



Apenas el 56,2% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).



En Louisiana, las autoridades de salud reportaron 5.388 casos nuevos de Covid-19 el miércoles, la tercera cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos en enero de 2020.



Las hospitalizaciones por la enfermedad subieron a 844 a nivel estatal, un aumento de más de 600 desde mediados de junio.



El estado de Utah reportó 295 personas hospitalizadas a causa del coronavirus, la cifra más alta desde febrero. Se registró un promedio de unos 622 casos confirmados al día durante la última semana, casi el triple de la tasa de infecciones que tuvo en su punto más bajo de la pandemia a principios de junio.



Los datos de salud muestran que el repunte está vinculado casi por completo a gente que no está vacunada.



En su papel de pastor principal de una de las iglesias más grandes de Missouri, Jeremy Johnson, escuchó las razones por las que los fieles no quieren vacunarse contra el Covid-19. Quiere que sepan que no sólo está bien aplicarse la inyección, sino que es lo que la Biblia pide.



“Creo que el miedo influye mucho”, comentó Johnson, cuya iglesia con sede en Springfield también tiene un campus en Nixa y otro a punto de abrir en Republic.



“Miedo a confiar en algo aparte de las escrituras, miedo a confiar en algo aparte de un partido político con el que se sienten más a gusto. Miedo a confiar en la ciencia. Escuchamos eso: ‘Confío en Dios, no en la ciencia’. Pero la verdad es que la ciencia y Dios no son algo entre lo que uno tenga que elegir”, explica el pastor.



“Es como ver un accidente automovilístico antes de que suceda”, expresó el doctor James Williams, profesor adjunto de medicina clínica de emergencia en Texas Tech, quien recientemente comenzó a tratar a más pacientes con Covid.

China rechazó una nueva visita de la OMS

China rechazó ayer un pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer una nueva visita al país y auditar sus laboratorios, como parte de una investigación más amplia sobre el origen de la pandemia de coronavirus, postura que Estados Unidos calificó de decepcionante y, en disonancia, se comprometió a seguir respaldando la iniciativa. Esta propuesta es “una falta de respeto al sentido común y arrogante hacia la ciencia”, declaró el viceministro chino de Salud, Zeng Yixin, quien dijo estar “extremadamente sorprendido” por el pedido. China niega rotundamente la teoría de que la Covid-19 puede haberse originado en uno de sus laboratorios, en particular el Instituto de Virología de Wuhan, y expandido debido a un escape, indicó la agencia de noticias Europa Press.