La Afip intensificará el control en cuentas y pagos virtuales

viernes 23 de julio de 2021 | 6:04hs.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) controlará más de cerca las operaciones virtuales, al incorporar a los proveedores de servicios de pago a un régimen de información equivalente al que pesa sobre el resto del sistema financiero. De esa manera, la agencia de recaudación podrá contar con información detallada de los movimientos de usuarios de billeteras digitales y otros servicios fintech, de manera tal de detectar más fácilmente maniobras de evasión del impuesto al cheque y otros tributos.



A través de la resolución general 5029 publicada ayer en el Boletín Oficial, la Afip dispuso la incorporación de los proveedores de servicios de pago (PSP) al régimen de información previsto para las transacciones de activos efectuadas mediante herramientas y aplicaciones informáticas. Los nuevos sujetos alcanzados son los administradores de las billeteras virtuales y otras plataformas.



La resolución no altera la normativa que pesa sobre los operadores de billeteras virtuales como Ualá, Moni, Nubi o Mercado Pago, sino que aumenta el nivel de información con el que va a contar el fisco respecto de las operaciones virtuales. De manera tal que operar desde esos proveedores pasará a ser tan visible como hacerlo desde una cuenta bancaria.



Desde mayo, el Impuesto al Cheque empezó a pesar también sobre las operaciones hechas con proveedores de servicio de pago.



“De esta manera se busca equiparar el tratamiento impositivo de las cuentas bancarias y no bancarias. La medida mejora las herramientas de control de un sector de los servicios financieros”, explicitó el comunicado de la Afip.



Los proveedores de servicios de pago deberán informar la nómina de cuentas con las que se identifica a cada uno de los clientes, así como las altas, bajas y modificaciones que se produzcan. Además de los montos totales expresados en pesos argentinos de los ingresos, egresos y saldo final mensual de las cuentas.



20 años en forma transitoria

“Esta nueva resolución amplía al régimen informativo para todas estas empresas con el objetivo de otorgar una herramienta a la Afip para detectar operaciones sujetas al Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. Se trata de un impuesto que nació en forma transitoria en el año 2001 por un tiempo limitado y que ya ha cumplido más de 20 años. Es uno de los impuestos que están en el podio de los distorsivos, pero que genera una fácil recaudación”, dijo César Litvin de Lisicki, Litvin & Asociados.



“Es posible que con esta nueva herramienta la Afip determine algunos hechos imponibles que no estaban siendo determinados, todo régimen informativo tiende a dar más herramientas de detección a la Afip. Y más carga de trabajo a las empresas alcanzadas, los proveedores de pago”, agregó.



Las cuentas que estarán bajo la lupa del fisco serán aquellas que en un mes alcancen ingresos de 10.000 pesos o más, un número que por su bajo valor implica una extensión de la capacidad de escrutinio de la Afip. “Este monto de 10.000 pesos está vigente desde diciembre de 2019 y la Afip no ha actualizado por la inflación ya que tiene como objetivo que la mayoría de las operaciones queden alcanzadas por el régimen informativo”, analizó Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, en un informe sobre la norma.



La obligación de informar incluye también a tenencias en moneda extranjera que superen ese nivel e, incluso, a criptomonedas.



“Si las operaciones son en monedas digitales o criptomonedas, la resolución establece que se deben convertir a pesos considerando el último valor de cotización -tipo comprador- que, para la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el PSP, al último día del mes que se informas”, agregó Domínguez.



Una treintena en juego

“La adopción de billeteras digitales está creciendo descomunalmente y, si seguimos esta tendencia, la adopción va a ser altísima en poco tiempo”, aseguró a Télam Ignacio Carballo, economista y director del Ecosistema Programas Fintech de la UCA.



Si bien la Argentina “ingresó tarde” en el fenómeno de las billeteras virtuales que, en el mundo ya empezaba a despegar hacia 2012, ciertos cambios regulatorios sumados a la irrupción de las empresas fintech despertaron a un mercado que “hoy crece muy fuerte”.



Si bien el puntapié inicial lo dieron las fintech no bancarias, el impacto más fuerte llegó el año pasado con el despertar de la banca digital y una bancarización sin precedentes por el Covid-19 en las finanzas digitales.



En ese sentido, no son sólo fintech líderes como Mercado Pago, Ualá y Naranja X las que pisan fuerte en el mercado, sino también la banca pública de la mano de Cuenta DNI (Banco Provincia) y BNA+ (Banco Nación) y el consorcio de más de 30 bancos privados y públicos que, el año pasado, lanzó una solución de pagos conjunta, Modo.