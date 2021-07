Designaron a la ex legisladora María Giraud al frente de Pami Santo Tomé

jueves 22 de julio de 2021 | 18:26hs.

La flamante jefa de la Oficina Santo Tomé de Pami es la ex legisladora provincial (y hermana del ex intendente y senador provincial Víctor Giraud) María Giraud. Ya se inscriben profesionales que podrán ser incorporados a la cartera de salud de la obra social.

“Es un nuevo desafío para mí. Estoy muy agradecida. Vengo de la mano de nuestro jefe de Pami provincial, Cristian Aragón, a quien quiero agradecer públicamente, quien ha confiado en mi persona para llevar adelante esta gestión, y de esta manera poder reconocer y garantizar los derechos de los adultos mayores, que son muy vulnerables. Y estoy a disposición para trabajar en sus derechos, tanto en Santo Tomé como en algunas localidades donde tenemos afiliados, como son Garruchos y Garavi”, expresó la profesional del derecho.

No obstante, Giraud adelantó que se han recibido muchas quejas de Santo Tomé en la oficina de Corrientes capital, ya que se pudo detectar que varios profesionales cobran un plus, “y no debería ser así, porque la obra social cubre los beneficios en su totalidad, y ningún profesional tendría que cobrar ningún tipo de plus”, dijo.

Contó además que desde ese lugar, “nos reunimos con Blanca Greloy, la presidenta del centro de jubilados y pensionados Raúl Guillermo García, quien nos manifestó que había muchas quejas sobre cobro de plus. También solicitó la ampliación de la cartera de profesionales. Desde ese momento iniciamos la gestión para que puedan inscribirse los médicos. Hoy hay cuatro médicos profesionales preinscriptos”.

La recientemente asumida jefa indicó que en breve se conocerán los nombres de los profesionales que se suman a la cartera de salud de Pami, y que la atención al público por la mañana en la oficina se intensificará con su presencia para intentar resolver cada cuestión que se presente.