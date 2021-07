Paraguay empieza a vacunar a adolescentes con comorbilidad mientras tratan de convencer a más adultos

jueves 22 de julio de 2021 | 16:39hs.

Paraguay empezará mañana a vacunar contra la Covid-19 a adolescentes de 12 a 17 años que sufran “enfermedades de base” y las autoridades esperan inmunizar, al menos con una primera dosis, a unos 50.000 jóvenes.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro, detalló que ya hay 29.000 adolescentes registrados, pero que confían en que se llegará a 50.000 porque muchos se presentarán mañana directamente en los puntos de vacunación.

Los adolescentes deben ir acompañados por la madre o el padre, presentar certificado médico que indique la enfermedad y alguna documentación extra como cédula, partida de nacimiento y libreta de familia.

El paso de Paraguay hacia la inmunización adolescente es un paso más en su Plan de Vacunación, no del todo exitoso por cierta resistencia o desinterés de la población a recibir la vacuna y también, en parte, porque el país no recibió los lotes que esperaba.

De los 7.300.000 habitantes, existe 1.500.000 de ciudadanos que recibieron al menos una dosis y el Gobierno debió redoblar su campaña para que la gente se acerque a los vacunatorios.

El Ejecutivo celebró hoy, por eso, que el centro de inmunización que montó en el autódromo “Rubén Dumot” recibió a miles de paraguayos.

“La fila larga es buena, significa que mucha gente quiere recibir su dosis de la vacuna, pero una vez que entran al autódromo la espera es de dos horas aproximadamente. Dentro del autódromo es impecable el trabajo de todos", expresó el secretario de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, que puso de relieve que en el lugar “todo funciona como relojería suiza”.

"Un espectáculo deportivo tiene cola, un concierto tiene cola y esta es la cola de la vida", justificó Roia, en declaraciones que reporta el sitio del diario Última Hora.

El autódromo tiene la capacidad para recibir a más de 8.000 vehículos por día en los 20 puestos de vacunación instalados en sus bloques.

La población de 20 años en adelante acudió en forma masiva al megavacunatorio y se formaron interminables filas, consignó última Hora.

En Diputados, en tanto, el oficialista Hugo Ramírez anunció la presentación de un proyecto “para cuando termine la inmunización masiva y haya que pensar las medidas que se deben de tomar con las personas que prefieran no aplicarse las dosis”.

"Queremos instar u obligar a que en los espacios públicos como bares, restaurantes, casinos, casas de juegos, hoteles o algo similar se contemple un espacio para no vacunados. Así como un tiempo teníamos áreas de fumadores y área de no fumadores, vamos a tener áreas para vacunados y no vacunados", manifestó Ramírez.