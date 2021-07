"¿Me ayudan a comprarme la prótesis?", cruzada solidaria para que Felipe pueda volver a caminar

jueves 22 de julio de 2021 | 13:25hs.

"Para aquellos que no me conocen, me llamo Felipe Skorvodovski y el pasado 14 de junio de 2020 tuve un accidente automovilístico el cual resultó en una fractura expuesta de mí pierna derecha y algunos golpes. Debido a una infección desarrollada en la pierna tuvieron que amputarla algunos centímetros por sobre la rodilla, perdiendo así la articulación".

De esa manera el joven oriundo de la localidad de Santa Rita inició los posteos en sus redes sociales con los que inició, a principios de este mes, una colecta solidaria con el objetivo de adquirir una prótesis articulada adaptada a su condición que tiene un costo final de $1.300.000, de los cuales hasta ahora juntó poco más del 10 por ciento.

"Para retomar mis actividades previas al accidente necesitaría una prótesis articulada, porque si bien con las muletas puedo realizar muchas cosas, hay otras que se me dificulta bastante, como el simple hecho de subir una escalera, por ejemplo, como otras cosas más", explicó en el mismo posteo viralizado en Twitter, Facebook e Instagram y en esa línea acotó que "ese tipo de prótesis tienen un valor muy alto para el cual no me encuentro en condiciones de poder pagar. Si bien me dedico a la barbería y recientemente comencé a vender ropa masculina, no me alcanza como para ahorrar para comprarla".

A aquellos que no me conocen me llamo Felipe Skorvodovski, y el pasado 14 de junio de 2020 tuve un accidente automovilístico el cual resultó en una fractura expuesta de mí pierna derecha, y algunos golpes, debido a una infección desarrollada en la pierna, tuvieron que amputarmela pic.twitter.com/wb86L6bs0p — FELI© (@feli_ski) July 1, 2021

Sobre su historia de vida, el siniestro vial que casi le costó la vida, su recuperación y los proyectos se superación personal que tiene en mente, él mismo hizo mención en un escrito que compartió con El Territorio.

Mi nombre es Felipe Skorvodovski, tengo 21 años, soy de Santa Rita, un pequeño pueblo cercano a la frontera brasileña.

El pasado 14 de junio del 2020 tuve un accidente automovilístico el cual resultó en una fractura expuesta en ambas piernas, debido a una infección en la pierna derecha optaron por amputarla salvando mi vida.

Luego de las intensas medidas tomadas por el gobierno argentino y de haber regresado al país después de pasar 40 días cosechando frutillas en el municipio de Caxias do Sul, perteneciente al estado brasileño de Rio Grande do Sul, junto a un grupo de amigos decidimos asistir a un restaurante ubicado en la ciudad de 25 de Mayo, la cual se encuentra a 20 kilómetros de distancia (de Santa Rita) y la trágica vuelta resultó en el accidente ya mencionado. Mi amigo y yo casi perdemos la vida, yo como acompañante.

Apenas llegado al hospital se intentó reconstruir la pierna sin el resultado esperado, y el martes 16 de junio optaron por amputarla debido a una creciente infección que me llevó al estado de coma durante 12 interminables días para todos mis allegados.

Permanecí en el hospital Samic de Oberá, donde también se llevó a cabo la operación de mi pierna izquierda el 13 de julio. Por fin recibí el alta médica el día 15 del mismo mes.

Debí afrontar la difícil rehabilitación física y mental luego de este gran cambio en mi vida. Sin embargo, con el apoyo de familiares y amigos pude lograr recuperarme, seguir con mi proyecto de tener una barbería en mi casa, motivo por el cual había decidido trabajar esos 40 días en Brasil y así comprar lo necesario para emprender. También terminé mi curso de personal trainer y pude volver al gimnasio para continuar con mi pasión.

La vida se volvió difícil, adaptarse muy forzoso, la fortaleza mental y emocional no se puede conseguir de un día para el otro.

No tiene nada de sencillo entender que la vida no es igual, que si antes las cosas costaban hoy cuestan todavía más, el camino tiene altibajos y pozos, pero este es el arte de siempre salir adelante, así me lo enseñó la vida.

Pasar de caminar a estar en silla de ruedas, lograr superarme y poder utilizar muletas, poder trabajar, ampliar mi margen de movimientos, llegar al gimnasio, todo es un logro increíble pero necesito un paso más para poder recuperar la totalidad de mis movimientos y volver a mi vida normal.

Las ortopedias consultadas dieron como respuesta a mis necesidades una prótesis especial para poder realizar mis actividades diarias sin limitaciones y dar solución a muchos problemas. Como no dispongo del capital suficiente opté por dar a conocer mi historia en mis redes sociales, con la esperanza de que mucha gente pueda ayudarme compartiendo y aportando a la causa. La cifra a alcanzar es de $1.300.000 mientras que lo recaudado hasta ahora es un total de $160.000.

"Agradezco de antemano a todas las personas que se tomaron el tiempo de leerme, y a todos los que ya colaboraron, haciendo gala de un gran corazón", le dijo a este matutino confiado en que en poco tiempo podrá llegar al objetivo.

Para los que quieran colaborar con donaciones directas de dinero, Felipe dejó sus números de cuentas:

CVU: 0000003100067605103284

CBU:1430001713011702960017



También pueden comprar una rifa pagando por Mercado Pago en el siguiente link: Mercado Pago/Felipe Skorvodovski. "Pagan desde el link, me envian una captura del comprobante por mensaje directo o al whatsapp 3755457537 y yo les envío una foto del número", explicó.