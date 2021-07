Madre e hijo desaparecidos: "Fue a la casa de un hombre, se retiró y se le perdió el rastro"

jueves 22 de julio de 2021 | 12:06hs.

Nada cambia hasta este mediodía de jueves 22 en la localidad de Montecarlo en el trabajo de la búsqueda de una mujer y su hijo menor de edad, quienes están desaparecidos desde hace tres días, según se denunció durante el pasado día miércoles.

Según detallaron fuentes oficiales de la Policía de Misiones, la denuncia fue realizada por una mujer de 41 años en la comisaría de Montecarlo. Valentina Patiño, de 51 años y su hijo Lázaro Patiño, de 6, siguen sin aparecer mientras que las autoridades policiales avanzan en distintas direcciones de la pesquisa para poder tener pistas concretas.

Angelo Sequeira, de la Unidad Regional 3 de la Policía de Misiones, confirmó que la mujer, de nacionalidad venezolana, está desaparecida desde el martes a la noche. La denuncia la recibieron el último miércoles a las 16:30 aproximadamente "cuando una mujer, de 41 años, quien detalló a las autoridades que su amiga, Valentina, se dirigiría a un domicilio de un hombre de 54 años en Colonia Guatambú".

El oficial de la Policía de Misiones dijo además al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, "que a través de las primeras investigaciones se le recepcionó la declaración testimonial de ese hombre en donde se encontraba (Valentina y su hijo) y manifestó que el martes, entre las 21:30 y 22 se había retirado de su domicilio en su vehículo particular (un Ford Ecosport), sin decir adónde se dirigía".

El oficial de prensa de la Policía aseguró la amiga desde esa noche desconoce su paradero, quien tampoco le escribió más a su teléfono celular y por esa razón ayer miércoles radicó la correspondiente denuncia en la comisaría de Montecarlo, desde donde se iniciaron las tareas investigativas.

"Desde ese entonces se le dio intervención a todas las unidades regionales de la provincia y la Búsqueda de Posadas y se avisó a nivel internacional. Actualmente se concreta la búsqueda en Montecarlo y otras localidads. Se estaban chuequeando las cámaras de seguridad del 911 de la ciudad de Montecarlo, como última novedad, y también el rastreo del número de teléfono de la señora Valentina mediante la Dirección de Cibercrimen de la ciudad de Posadas", explicó Sequeira.

"Valentina Patiño, de 51 años, mide 1,70 metros, de contextura media, de ojos color marrón, tono de piel clara y tiene el cabello rubio, corto, a la altura de los hombros. "En tantu su hijo es de contextura delgada, de cabello largo y rubio, ojos de color marrón. A la gente le pedimos que sigan compartiendo las fotos de lo dos que circulan por las redes sociales", dijo Sequeira al programa radial.

De acuerdo a lo mencionado por el propio Sequeira, la Jefatura de Policía de Misiones envió más efectivos hacia la localidad de Montecarlo para reforzar la búsqueda de la mamá y su pequeño hijo.

Se confirmó que la mujer es de nacionalidad venezolana, tiene su domicilio en el barrio 9 de Julio de Montecarlo y su hijo tiene la nacionalidad argentina.

Sequeira agregó que la mujer trabaja en Montecarlo y que en el lugar en donde se desempeñaba hasta el último martes, ninguna persona aportó datos significativos para el caso.

Y en cuanto a si se conocieron motivos algunos para poder temer sobre la seguridad de Valentina (amenazas, por ejemplo), el oficial Sequeira dijo que nó, al menos, eso nunca fue mencionado por la amiga que concretó la denuncia, preocupada porque no escribió más al teléfono celular y que no sabía sobre otro hecho en particular.

Nota relacionada:

Buscan a madre e hijo desaparecidos el martes