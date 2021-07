Pozo Azul: padres en alerta y de no comenzar la obra derrumbarán el viejo edificio escolar

jueves 22 de julio de 2021 | 11:54hs.

El pasado 15 de julio venció el plazo acordado entre los padres y autoridades del Ministerio de Educación para el inicio de obra del nuevo edificio para la escuela Nº 902, ubicada en kilómetro 90, paraje Puente Alto de Pozo Azul. Ante el incumplimiento de lo firmado en el acta Nº 2/2021, los padres dieron como última fecha el 01 de agosto, caso contrario derrumbaran el actual precario y deteriorado edificio dejando a los niños sin el espacio físico.

Los padres quienes en abril de este año realizaron una manifestación cortando la ruta, solicitando con urgencia un nuevo edificio escolar, porque con la vuelta a la presencialidad, la situación resulta insostenible poniendo en riesgo la integridad física tanto de docentes como alumnos. Después de insistir y persistir con la medida el pasado 6 de abril firmaron un acta acuerdo, donde estuvo presente Hernán Hortiz como jefe de Gabinete Educativo, el Inspector y Ejecutor de Obra Angel Fernandez, la directora del establecimiento Cristina Carballo, el intendente Edgar Gonzalez y los padres.

Ese día los padres levantaron el corte de ruta luego del compromiso de inicio de obra pactado para el pasado 15 de julio, sin embargo nada ocurrió y los padres no solo se impacientan, se sienten indignados sino que tomarán nuevas medidas "Vamos a esperar hasta el 01 de agosto, si no comienzan con la obra vamos a desmanchar el edificio viejo, que se cae casi solo de tan deteriorado. Nuestros hijos no pueden estar en esas condiciones, tienen derecho a una educación de calidad" concordaron los padres en una reunión.

La nueva construcción contempla un aula de nivel inicial, dos aulas para nivel primario, biblioteca, dirección, cocina con equipamiento. sanitarios que vendrían a reemplazar el actual edificio de madera, en estado avanzado de deterioro, sanitarios de letrina y el espacio resulta insuficiente para el dictado de clases.