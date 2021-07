En Misiones ya son cinco las solicitudes para obtener el DNI para personas no binarias

jueves 22 de julio de 2021 | 11:30hs.

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, desde el Museo del Bicentenario, el acto de presentación del nuevo Documento Nacional de Identidad para personas no binarias, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninos ni masculinos.

De esta manera, la Argentina se transforma en el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El uso de la “x”, que ya ha sido aceptado por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

Se debe iniciar el trámite en el Registro de las Personas con una nueva partida de nacimiento con esta autopersepción y le consignamos lo que la persona manifiesta

La titular del Registro de las Personas de la provincia de Misiones, Virginia Soto, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Se debe iniciar el trámite en el Registro de las Personas con una nueva partida de nacimiento con esta autopersepción y le consignamos lo que la persona manifiesta”.

“En Misiones tenemos 5 casos de personas no binarias de los cuales nos han solicitado la palabra no binaria, no binaria igualitaria y en otros casos nada. Esta letra X es como la letra comprensiva de los no identificados con un montón de autopercepciones. Estos casos ya tienen trámite tomados y comenzarán a salir sus DNI con esta nueva nomenclatura”, especificó.

Soto además sostuvo que ya se venía aplicando la Ley de Cambio de Identidad de Género y en principio se podía realizar el trámite “no como antes que era de judicial y siempre se comprendió el binomio binario después surgieron algunas interpretaciones y se incorporó a los que se autopercibían fuera del sistema binario”.

“Después se siguieron tramitaron las solicitudes pero no llegaban al DNI sino sólo a la partida modificada y ahora si se puede imprimir la tarjeta ya con la letra x en el campo de sexo para esta franja de personas y lo mismo con el pasaporte”, aclaró.

A continuación dijo que las solicitudes se reciben en el RDP para comenzar el trámite administrativo para generar una nueva partida de nacimiento y ahí recién el trámite de DNI con esta nueva nomenclatura”.

“En cuanto a las jubilaciones, se van avanzando en otras cuestiones como en el Cuil que ya no depende del sexo y se tendrán que unificar los parámetros modificando normas pero hoy no hay resolución sobre como se resolverán las cuestiones para las jubilaciones”, concluyó.