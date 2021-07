Insólito: vecino de San Pedro recibió dos veces el componente 1 de la Sputnik V

jueves 22 de julio de 2021 | 8:28hs.

Eldor Heizenrreder (61) concurrió al vacunatorio de Zona Noreste de Salud de San Pedro, luego de que fuera notificado vía mensaje que ya estaba disponible la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Cuando llegó al lugar y pese a su intento de aclarar que debía recibir la segunda dosis, le aplicaron en el mismo brazo el componente 1. La salud del hombre se complicó y apela a la vacunación con responsabilidad.

El hombre fue inmunizado con la primera dosis el pasado 8 de abril y el pasado lunes, tenía el turno para la segunda dosis de la Sputnik V. Lo insólito es que le reiteraron el componente y se analiza si a consecuencia de ello su cuadro se complicó.

En la mañana de ayer, miércoles se reunieron con las autoridades competentes, donde le manifestaron que el cuadro podría estar relacionado con las patologías de base.

En diálogo con El Territorio, Wilma Cesa, mujer del paciente detalló: "Mi marido fue para recibir la segunda dosis, no sé qué pasó que la vacunadora no le prestó atención pese a que él expresó que era para la segunda dosis y le pusieron la primera dosis. Cuando llegó a casa después de vacunarse le quiso dar como una parálisis, se le adormeció el cuerpo de un lado, nos parece una irresponsabilidad porque él es discapacitado".

Ayer el hombre recibió atención médica en el hospital local y por poseer patologías de base, se le realizaron los estudios necesarios y fue derivado al Samic de Eldorado, donde estuvo en observación regresando a su casa en horas de la tarde y fue él mismo quien explicó sobre su estado de salud. "Ahora me siento mejor, los médicos me dicen que fue por mi patología pero hace 8 años que sufrí un infarto y me pusieron el stent para el corazón, nunca tuve que ir a controlarme por problemas de presión, creo que estos síntomas no tienen que ver con eso".

"Ahora tengo que ir todos los días a medirme la presión y controlar la saturación de oxígeno en sangre. Con la primera dosis no tuve ninguna reacción, ahora siento un hormigueo en el brazo izquierdo, siento mucha indignación por el hecho de que la vacunadora no me haya escuchado cuando le decía que era la segunda dosis", apuntó.

Ante esta situación, el paciente para nada desmotiva la campaña de vacunación, todo lo contrario asegura que es una herramienta muy importante pero pide responsabilidad. "Tienen que ir a vacunarse todas las personas, pero que antes de aplicar se verifique bien y no se ignore la advertencia del paciente como se hizo en mi caso", señaló Heizenrreder.

De acuerdo a fuentes de Salud Pública consultadas por este medio, de inmediato una vez los vacunadores y personal de salud, corroboraron que efectivamente le correspondía la segunda dosis, procedieron con los protocolos para este tipo de situaciones, dando aviso a las autoridades respectivas, reconociendo que hubo un error que no debió ocurrir y se tomaron las medidas necesarias para evitar una nueva equivocación. La vacunadora presentó su descargo explicando los motivos del error.

Los encargados de la vacunación en la localidad están realizando el correspondiente seguimiento del caso ya que no se sabe a ciencia cierta si la reacción se debería a la aplicación del mismo componente o a sus patologías de base.