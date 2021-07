Covid: julio ya dejó ocho muertes de pacientes sin comorbilidades

jueves 22 de julio de 2021 | 6:05hs.

Desde que se inició la pandemia, en marzo de 2020, hasta el 30 de junio de este año, Misiones registraba 499 fallecidos como consecuencia del Covid-19. Julio, en tanto, arrancó con otras siete víctimas mortales y hasta ayer, faltando dos semanas para concluir el mes, ya acumulaba 95.



Los números se desprenden del boletín epidemiológico que a diario emite el Ministerio de Salud Pública. Un dato que llama la atención y que refuerza la importancia de la vacunación anticovid es que del total de muertos en lo que va de julio, al menos ocho eran jóvenes o adultos jóvenes sin comorbilidades. Eran personas sanas.



Y si se compara con el primer año de crisis sanitaria a causa del Sars-Cov-2 supone una alerta mayor. Según información de la cartera sanitaria, Análisis de Óbitos, de marzo de 2020 a marzo de 2021, solo una persona de 29 años sin enfermedad de base, murió a causa del virus.



Otro dato no menos importante se suma en este mes: ayer murió un joven de 15 años, convirtiéndose así en la víctima más joven de la enfermedad. El muchacho oriundo de Eldorado padecía linfoma Hodking, un tipo de cáncer del sistema linfático y no estaba vacunado. Es que la campaña de inmunización comprende a mayores de 18 años con o sin comorbilidades. Por estos días, se estudia la posibilidad de comenzar a inmunizar a la población de entre 11 y 17 años, aunque aún no está aprobado.



Días atrás el ministro de Salud, Oscar Alarcón, en una entrevista con este diario, deslizó que una de las argumentaciones para no inocularse en la caso de la población joven es que “creen que no se van a contagiar y si se contagian va a ser leve”.



Situación que es rebatida por la realidad plasmada en cifras y en la experiencia de los médicos que dan batalla en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales y clínica. “En los últimos cuatro meses han ingresado bastante jóvenes sanos” dijo en diálogo con El Territorio, Cristian Vera, representante en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).



Consultado sobre en qué momento o qué factores influyen en la complicación de un cuadro en una persona joven, sostuvo: “Todo depende de la respuesta inflamatoria sistémica que tolere el organismo de cada paciente. Cuanto más jóvenes mejor respuesta, pero claramente no todos responden de la misma manera”.



En el mes en curso, los fallecidos son en su mayoría de Posadas, Garupá y Oberá. Sin embargo también registran decesos a causa del Covid los municipios de Dos Arroyos, San Vicente, Montecarlo, Puerto Libertad, Eldorado, Apóstoles, Aristóbulo del valle, San José, Puerto Iguazú, San Javier, Campo Ramón, Alba Posse, Wanda, Ruiz de Montoya, Andresito, Jardín América, Guaraní, Garuhapé, 25 de Mayo, Colonia Victoria y San Pedro.



De marzo a marzo

Comorbilidad es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. En los pacientes infectados y tratados en Misiones, la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad son las principales dolencias de base.



En la provincia, la primera muerte a consecuencia del Covid-19 fue el 24 de abril de 2020: el camionero de San Vicente estuvo ocho días en terapia intensiva en el Samic de Oberá. Desde entonces y hasta el 4 de marzo de este año hubo un total de 157 fallecimientos, de los cuales el 57% tenía entre 61 y 80 años. De los más jóvenes murió una persona menor de 29 años y uno en el grupo de entre 30-40 años; mientras que 28 personas tenían entre 41 a 60 años, 90 personas tenían entre 61 a 80, y 37 más de 80 años.



El análisis de los óbitos es trascendental no sólo para el tratamiento de próximos casos sino para establecer los criterios de vacunación anticovid.



Por entonces, a principios de año, eran los mayores de 65 años los que ocupaban las camas de terapia intensiva y los que, encabezaban la mortalidad por las comorbilidades que predisponen al desarrollo de un Covid grave.



Ese indicador se revirtió gracias al impacto de la vacunación, dado que después del personal de salud se puso todos los esfuerzos en llegar a los adultos mayores. Otro cohorte, de análisis de óbitos, realizado entre fines de marzo y abril indicaba que la mayoría tenía entre 60 y 69 años. Sin embargo, en el detalle de cada óbito -información a la que accedió este medio- en esos meses ya había al menos diez muertes de adultos jóvenes, personas de entre 40 y 50 años de edad.



Murió un joven de 15 años

El parte epidemiológico notificó ayer cuatro nuevas muertes por coronavirus, todas con comorbilidades y dos personas sin estar vacunadas.



Un muchacho de 15 años, de Eldorado, murió por Covid-19, padecía linfoma Hodking y no estaba vacunado. También figuran como óbitos un hombre de 59 años con hipertensión arterial, obesidad, oriundo de Iguazú (una dosis de la vacuna); otro paciente masculino de 50 años, de Posadas (con una dosis) y otro de 37 años, de Posadas, con diabetes (no estaba vacunado).



Asimismo, se registraron 179 nuevos contagios, y así Misiones acumula 29.714 casos. En cuanto a los pacientes con el virus activo alcanzan a 1.664, de los cuales 154 están internados.

En cifras

57% De los muertos a causa del Covid tenían entre 60 y 80 años y alguna comorbilidad. El dato contempla de marzo de 2020 a marzo de 2021. Esa situación cambió radicalmente.

